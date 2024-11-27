https://ria.ru/20241127/svo-1985968084.html
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.11.2024
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки у Константиновки, Краматорска, Андреевки и... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:14
2024-11-27T12:14
2024-11-27T12:19
специальная военная операция на украине
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константиновка
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки у Константиновки, Краматорска, Андреевки и Славянска в ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной и 76-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уточнили в МО РФ."Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
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россия, вооруженные силы украины, константиновка, краматорск, славянск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Краматорск, Славянск
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю и отразила три контратаки