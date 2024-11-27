https://ria.ru/20241127/svo-1985968084.html

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.11.2024

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю

Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки у Константиновки, Краматорска, Андреевки и... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:14

2024-11-27T12:14

2024-11-27T12:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

константиновка

краматорск

славянск

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки у Константиновки, Краматорска, Андреевки и Славянска в ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной и 76-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уточнили в МО РФ."Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html

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константиновка

краматорск

славянск

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россия, вооруженные силы украины, константиновка, краматорск, славянск