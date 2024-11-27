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"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 27.11.2024 (обновлено: 12:19 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/svo-1985968084.html
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.11.2024
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки у Константиновки, Краматорска, Андреевки и... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:14
2024-11-27T12:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
константиновка
краматорск
славянск
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки у Константиновки, Краматорска, Андреевки и Славянска в ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной и 76-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уточнили в МО РФ."Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
россия
константиновка
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россия, вооруженные силы украины, константиновка, краматорск, славянск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Краматорск, Славянск
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю и отразила три контратаки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки у Константиновки, Краматорска, Андреевки и Славянска в ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной и 76-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уточнили в МО РФ.
"Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаКраматорскСлавянск
 
 
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