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Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 27.11.2024 (обновлено: 22:45 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/svo-1985966776.html
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:11
2024-11-27T22:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны России."Подразделения &lt;...&gt; нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Отражены три контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны.В зоне ответственности "Востока" противник потерял до 145 человек личного состава, два танка, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, три автомобиля и САУ "Акация".Кроме того, подразделения "Центра" за минувшие сутки освободили Новую Ильинку в ДНР. Бойцы Южной группировки улучшили положение по переднему краю. В свою очередь, войска "Запада" улучшили тактическое положение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны России.
"Подразделения <...> нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отражены три контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны.
В зоне ответственности "Востока" противник потерял до 145 человек личного состава, два танка, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, три автомобиля и САУ "Акация".
Кроме того, подразделения "Центра" за минувшие сутки освободили Новую Ильинку в ДНР. Бойцы Южной группировки улучшили положение по переднему краю. В свою очередь, войска "Запада" улучшили тактическое положение.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Новая Ильинка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Новая Ильинка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Новая Ильинка в ДНР
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
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