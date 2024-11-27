Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Востока"
Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны России.
"Подразделения <...> нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
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Отражены три контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны.
В зоне ответственности "Востока" противник потерял до 145 человек личного состава, два танка, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, три автомобиля и САУ "Акация".
Кроме того, подразделения "Центра" за минувшие сутки освободили Новую Ильинку в ДНР. Бойцы Южной группировки улучшили положение по переднему краю. В свою очередь, войска "Запада" улучшили тактическое положение.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Новая Ильинка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Новая Ильинка в ДНР