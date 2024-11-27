https://ria.ru/20241127/svo-1985966776.html

Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024

Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:11

2024-11-27T12:11

2024-11-27T22:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны России."Подразделения <...> нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Отражены три контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны.В зоне ответственности "Востока" противник потерял до 145 человек личного состава, два танка, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, три автомобиля и САУ "Акация".Кроме того, подразделения "Центра" за минувшие сутки освободили Новую Ильинку в ДНР. Бойцы Южной группировки улучшили положение по переднему краю. В свою очередь, войска "Запада" улучшили тактическое положение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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