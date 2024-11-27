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ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР

ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2024

ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:07

2024-11-27T12:07

2024-11-27T14:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

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россия, донецкая народная республика, безопасность