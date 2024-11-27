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ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 27.11.2024 (обновлено: 14:05 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/svo-1985964828.html
ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР
ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:07
2024-11-27T14:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР

Войска "Центра" освободили Новую Ильинку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Новая Ильинка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Новая Ильинка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Новая Ильинка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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