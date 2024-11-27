https://ria.ru/20241127/svo-1985964828.html
ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР
ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:07
2024-11-27T12:07
2024-11-27T14:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938415_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ed0d8cd4eee870dacc26049400f5dbb7.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938415_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_ea422bb236f4638bca0845dd127affc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Новую Ильинку в ДНР
Войска "Центра" освободили Новую Ильинку в ДНР