https://ria.ru/20241127/svo-1985936560.html
ВС России взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке
ВС России взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 27.11.2024
ВС России взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке
Российские войска взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений украинских войск в поселке Великая Новоселка в западной части РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:13
2024-11-27T10:13
2024-11-27T10:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
владимир рогов
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985546317_0:203:3182:1992_1920x0_80_0_0_cdb61dbc1479d611e50c8aeb7249bc0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений украинских войск в поселке Великая Новоселка в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее он заявил, что российские войска вошли в Великую Новоселку на времевском направлении, находящемся на стыке Запорожской области и ДНР."В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии", - сказал Рогов.Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985546317_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_d6838401238b243fd85c21cf25720699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, владимир рогов, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика
ВС России взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке
Российские войска контролируют линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке