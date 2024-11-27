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ВС России взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке

ВС России взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 27.11.2024

ВС России взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке

Российские войска взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений украинских войск в поселке Великая Новоселка в западной части РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:13

2024-11-27T10:13

2024-11-27T10:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений украинских войск в поселке Великая Новоселка в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее он заявил, что российские войска вошли в Великую Новоселку на времевском направлении, находящемся на стыке Запорожской области и ДНР."В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии", - сказал Рогов.Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html

россия

запорожская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, владимир рогов, донецкая народная республика