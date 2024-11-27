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ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова - РИА Новости, 27.11.2024
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова
По месту дислокации украинских войск и техники в пригороде Харькова нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:14
2024-11-27T08:14
2024-11-27T08:41
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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. По месту дислокации украинских войск и техники в пригороде Харькова нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и техники. <...> Сообщают, что прилетело в боекомплекты, <...> сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших", — сказал собеседник агентства.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.
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харьков, в мире, чугуев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Чугуев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова
ВС РФ нанесли удар по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова