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ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 27.11.2024 (обновлено: 08:41 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/svo-1985921149.html
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова - РИА Новости, 27.11.2024
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова
По месту дислокации украинских войск и техники в пригороде Харькова нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:14
2024-11-27T08:41
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
чугуев
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. По месту дислокации украинских войск и техники в пригороде Харькова нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и техники. &lt;...&gt; Сообщают, что прилетело в боекомплекты, &lt;...&gt; сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших", — сказал собеседник агентства.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.
https://ria.ru/20241127/kornet-1985913689.html
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харьков, в мире, чугуев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Чугуев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

ВС РФ нанесли удар по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. По месту дислокации украинских войск и техники в пригороде Харькова нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и техники. <...> Сообщают, что прилетело в боекомплекты, <...> сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших", — сказал собеседник агентства.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.
Военнослужащий ВС России с ПТРК - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреЧугуевСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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