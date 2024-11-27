https://ria.ru/20241127/svo-1985921149.html

ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова - РИА Новости, 27.11.2024

ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

По месту дислокации украинских войск и техники в пригороде Харькова нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:14

2024-11-27T08:14

2024-11-27T08:41

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

чугуев

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74908135d3e74edae558cc12b7a1adc1.jpg

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. По месту дислокации украинских войск и техники в пригороде Харькова нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и техники. <...> Сообщают, что прилетело в боекомплекты, <...> сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших", — сказал собеседник агентства.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

https://ria.ru/20241127/kornet-1985913689.html

харьков

чугуев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, в мире, чугуев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины