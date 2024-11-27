https://ria.ru/20241127/svidanie-1985919467.html

Исследование выявило истинные желания мужчин и женщин на свидании

Исследование выявило истинные желания мужчин и женщин на свидании - РИА Новости, 27.11.2024

Исследование выявило истинные желания мужчин и женщин на свидании

Думая об идеальном свидании, большинство российских женщин хотят провести его в ресторане, а мужчины предпочитают прогулку по городу или парку, посчитали для... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:36

2024-11-27T07:36

2024-11-27T07:41

общество

исследование

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Думая об идеальном свидании, большинство российских женщин хотят провести его в ресторане, а мужчины предпочитают прогулку по городу или парку, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса для знакомств Mamba. "Большинство россиян уверены в том, что успех первого свидания сильно зависит от его локации. Так, 77% женщин и 72% мужчин отмечают, что место может скрасить романтическую обстановку или, напротив, все испортить. Дамы мечтают об уютном ресторане или кафе - такой вариант нравится 75% опрошенных. А мужчины предпочитают что-то более активное: 60% выбирают прогулку по городу или парку", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3 640 россиян старше 18 лет из городов-миллионников, учитывался множественный выбор вариантов ответа. В свою очередь треть женщин с удовольствием пошли бы на мастер-класс или сыграли в бильярд. Эту идею разделяют 22% мужчин. Кино тоже популярный вариант - его выбирают около четверти опрошенных. Анти-лидерами стали концерты и фестивали. Отмечается, что каждый третий мужчина не прочь пригласить девушку к себе домой уже на первое свидание, при этом лишь 6% женщин готовы на такой смелый шаг. Дамы предпочитают проводить первые встречи "на нейтральной территории". Что касается бюджета для первого свидания, то почти треть мужчин и женщин планируют потратить примерно одинаковую сумму - от 2 до 4 тысяч рублей. Чуть больше 20% рассчитывают уложиться в 1-2 тысячи, а 16-17% могут позволить себе потратить 4-8 тысяч. При этом свидание за более чем 10 тысяч планируют только 7-8% респондентов. По подсчетам аналитиков, каждый второй считает, что идеальный день для первого свидания - это выходной. На втором месте пятница: ее выбрали четверть женщин и 20% мужчин. А вот понедельник для свиданий не рассматривает почти никто. Время суток тоже имеет значение: почти 70% россиян выбирают вечер, а около четверти предпочитают день. Утренние свидания не вдохновляют практически никого.

https://ria.ru/20240213/svidaniya-1926992199.html

https://ria.ru/20231122/odezhda-1910983809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, исследование