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В Мурманской области опрокинулось судно с туристами - РИА Новости, 27.11.2024
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14:27 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/sudno-1986001260.html
В Мурманской области опрокинулось судно с туристами
В Мурманской области опрокинулось судно с туристами - РИА Новости, 27.11.2024
В Мурманской области опрокинулось судно с туристами
На маломерном судне "Боец", которое опрокинулось в море у села Териберка в Мурманской области, находились девять пассажиров и капитан, судно опрокинулось у... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:27
2024-11-27T14:27
происшествия
мурманская область
баренцево море
северо-западная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. На маломерном судне "Боец", которое опрокинулось в море у села Териберка в Мурманской области, находились девять пассажиров и капитан, судно опрокинулось у причала из-за сильного ветра, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На судне находилось девять пассажиров и судоводитель. Они опрокинулись уже на подходе к причалу, очень сильный ветер. Их спасли с другого маломерного судна, которое находилось рядом", - рассказал собеседник агентства. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, свою проверку начала Северо-западная транспортная прокуратура. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. При этом, по данным регионального оперштаба, введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 10.00 до 9.00 мин 29 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20241126/ledokol-1985880633.html
мурманская область
баренцево море
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происшествия, мурманская область, баренцево море, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Баренцево море, Северо-Западная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области опрокинулось судно с туристами

Судно с 9 туристами в мурманской Териберке опрокинулось у причала из-за ветра

© Северо-Западная транспортная прокуратураПрогулочное судно, перевернувшееся в селе Териберка в акватории Баренцева моря
Прогулочное судно, перевернувшееся в селе Териберка в акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
Прогулочное судно, перевернувшееся в селе Териберка в акватории Баренцева моря
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. На маломерном судне "Боец", которое опрокинулось в море у села Териберка в Мурманской области, находились девять пассажиров и капитан, судно опрокинулось у причала из-за сильного ветра, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"На судне находилось девять пассажиров и судоводитель. Они опрокинулись уже на подходе к причалу, очень сильный ветер. Их спасли с другого маломерного судна, которое находилось рядом", - рассказал собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, свою проверку начала Северо-западная транспортная прокуратура. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. При этом, по данным регионального оперштаба, введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 10.00 до 9.00 мин 29 ноября 2024 года.
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ПроисшествияМурманская областьБаренцево мореСеверо-Западная транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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