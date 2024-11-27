https://ria.ru/20241127/sudno-1986001260.html

В Мурманской области опрокинулось судно с туристами

В Мурманской области опрокинулось судно с туристами - РИА Новости, 27.11.2024

В Мурманской области опрокинулось судно с туристами

На маломерном судне "Боец", которое опрокинулось в море у села Териберка в Мурманской области, находились девять пассажиров и капитан, судно опрокинулось у... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:27

2024-11-27T14:27

2024-11-27T14:27

происшествия

мурманская область

баренцево море

северо-западная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. На маломерном судне "Боец", которое опрокинулось в море у села Териберка в Мурманской области, находились девять пассажиров и капитан, судно опрокинулось у причала из-за сильного ветра, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На судне находилось девять пассажиров и судоводитель. Они опрокинулись уже на подходе к причалу, очень сильный ветер. Их спасли с другого маломерного судна, которое находилось рядом", - рассказал собеседник агентства. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, свою проверку начала Северо-западная транспортная прокуратура. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. При этом, по данным регионального оперштаба, введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 10.00 до 9.00 мин 29 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20241126/ledokol-1985880633.html

мурманская область

баренцево море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мурманская область, баренцево море, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)