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В Приморье на берег выбросили рыболовное судно - РИА Новости, 27.11.2024
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06:00 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/sudno-1985915316.html
В Приморье на берег выбросили рыболовное судно
В Приморье на берег выбросили рыболовное судно - РИА Новости, 27.11.2024
В Приморье на берег выбросили рыболовное судно
Рыболовное судно выбросило на берег в бухте Опричник в Приморье, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель морского координационно-спасательного... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:00
2024-11-27T06:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Рыболовное судно выбросило на берег в бухте Опричник в Приморье, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель морского координационно-спасательного центра "Владивосток". "Выбросило судно на берег. Пострадавших нет, разлива топлива нет. Наверняка (выбросило) из-за погодных условий", - сказал собеседник. Он отметил, что другие подробности пока уточняются. В Telegram-каналах опубликовали видео с места инцидента. На нем видно, как крупное рыболовное судно прибито к берегу и накренилось на борт.
https://ria.ru/20241108/sudno-1982563892.html
https://ria.ru/20241106/sudno-1982104437.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье на берег выбросили рыболовное судно

В бухте Опричник в Приморье на берег выбросило рыболовное судно

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Рыболовное судно выбросило на берег в бухте Опричник в Приморье, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель морского координационно-спасательного центра "Владивосток".
"Выбросило судно на берег. Пострадавших нет, разлива топлива нет. Наверняка (выбросило) из-за погодных условий", - сказал собеседник.
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Он отметил, что другие подробности пока уточняются.
В Telegram-каналах опубликовали видео с места инцидента. На нем видно, как крупное рыболовное судно прибито к берегу и накренилось на борт.
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