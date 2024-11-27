https://ria.ru/20241127/sudno-1985915316.html

В Приморье на берег выбросили рыболовное судно

В Приморье на берег выбросили рыболовное судно - РИА Новости, 27.11.2024

В Приморье на берег выбросили рыболовное судно

Рыболовное судно выбросило на берег в бухте Опричник в Приморье, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель морского координационно-спасательного... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:00

2024-11-27T06:00

2024-11-27T06:00

происшествия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/120890/06/1208900642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4aeb5e14f3ea62c3080c26bf92a156f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Рыболовное судно выбросило на берег в бухте Опричник в Приморье, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель морского координационно-спасательного центра "Владивосток". "Выбросило судно на берег. Пострадавших нет, разлива топлива нет. Наверняка (выбросило) из-за погодных условий", - сказал собеседник. Он отметил, что другие подробности пока уточняются. В Telegram-каналах опубликовали видео с места инцидента. На нем видно, как крупное рыболовное судно прибито к берегу и накренилось на борт.

https://ria.ru/20241108/sudno-1982563892.html

https://ria.ru/20241106/sudno-1982104437.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край