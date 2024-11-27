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Суд арестовал министра транспорта Ростовской области - РИА Новости, 27.11.2024
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20:12 27.11.2024 (обновлено: 20:13 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/sud-1986099133.html
Суд арестовал министра транспорта Ростовской области
Суд арестовал министра транспорта Ростовской области - РИА Новости, 27.11.2024
Суд арестовал министра транспорта Ростовской области
Кировский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:12
2024-11-27T20:13
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. Виталий Кушнарев проходит по статье УК РФ о незаконном хранении или ношении оружия или боеприпасов, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона."Постановлением Кировского районного суда города Ростов-на-Дону от 27 ноября Кушнареву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 24 января 2025 года включительно", - сказал он. В понедельник замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин сообщил, что правоохранители задержали Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. В правоохранительных органах агентству уточняли, что министр подозревается в получении взятки в 27 миллионов рублей.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Суд арестовал министра транспорта Ростовской области

Суд арестовал министра транспорта Ростовской области по делу о ношении оружия

© РИА Новости / Александр Блотницкий | Перейти в медиабанкВиталий Кушнарев
Виталий Кушнарев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Александр Блотницкий
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Виталий Кушнарев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
Виталий Кушнарев проходит по статье УК РФ о незаконном хранении или ношении оружия или боеприпасов, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Постановлением Кировского районного суда города Ростов-на-Дону от 27 ноября Кушнареву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 24 января 2025 года включительно", - сказал он.
В понедельник замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин сообщил, что правоохранители задержали Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. В правоохранительных органах агентству уточняли, что министр подозревается в получении взятки в 27 миллионов рублей.
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