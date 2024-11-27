https://ria.ru/20241127/sud-1986047631.html

В Париже начался последний день слушаний по делу Ле Пен

В Париже начался последний день слушаний по делу Ле Пен - РИА Новости, 27.11.2024

В Париже начался последний день слушаний по делу Ле Пен

В коррекционном трибунале Париже начался последний день слушаний по делу Марин Ле Пен и её однопартийцев о якобы фиктивном найме ассистентов депутатов... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:18

2024-11-27T17:18

2024-11-27T17:30

в мире

справки

париж

марин ле пен

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986043768_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d89d2606aa497efcd7d5a5990261e874.jpg

ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. В коррекционном трибунале Париже начался последний день слушаний по делу Марин Ле Пен и её однопартийцев о якобы фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента, приговор по которому может изменить французский политический ландшафт на ближайшие годы. В среду зал, где проходят слушания, переполнен, и многим приходится стоять. Ле Пен прошла в аудиторию быстрыми шагами, отказавшись от комментариев для СМИ. Внутри зала заседаний она кратко сообщила журналистам, что "доверяет своему адвокату". Ле Пен, как и всегда в первом ряду, села рядом с другим обвиняемым по этому делу - своим бывшим супругом и мэром Перпиньяна Луи Альо. В последний день суда, как и в течение двух последних недель, слово предоставлено защите. В течение нескольких часов будет выступать адвокат Ле Пен Родольф Босселю. Защита требует полного оправдания Ле Пен и её однопартийцев. По данному делу лидеру фракции "Национального объединения" во французском парламенте и будущему кандидату в президенты страны грозит пять лет лишения свободы (из них три условно) и невозможность избираться в органы государственной власти. Если суд примет решение о немедленном исполнении приговора, она не сможет баллотироваться в президенты весной 2027 года. В конце дня всем подсудимым вновь будет предоставлено слово, однако ожидается, что Марин Ле Пен откажется от этого права. В течение двух недель ранее она отвечала на вопросы судьи по делу каждого из 24 подсудимых. По итогам слушаний суд должен сообщить о дате вынесения приговора. Слушания по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов партии и нецелевом использовании средств Европарламента в коррекционном трибунале Парижа начались 30 сентября и проходили трижды в неделю. Ле Пен присутствовала почти на всех заседаниях. Политиков обвиняют в том, что они использовали средства ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Марин Ле Пен, являвшуюся евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют, в том числе, в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается более, чем в 4,5 миллиона евро. Прокуратура потребовала наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле с немедленным применением приговора. В отношении Ле Пен эта мера запрошена на 5 лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году. Прокуратура также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, два из которых не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Таким образом, лидер "Национального объединения" во французском парламенте не отправится за решетку. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию "Национальное объединение" как юридическое лицо – штраф в размере 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20241120/frantsiya-1984842664.html

https://ria.ru/20241116/prigovor-1984133369.html

https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984082951.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Париже начался последний день слушаний по делу Марин Ле Пен В Париже начался последний день слушаний по делу Марин Ле Пен и её однопартийцев о якобы фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента. Приговор по нему может изменить французский политический ландшафт на ближайшие годы. Как передает корреспондент РИА Новости, Ле Пен прошла в зал быстрыми шагами, от комментариев для СМИ отказалась.Политиков обвиняют в том, что они использовали средства ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен грозит 5 лет лишения свободы (из них 3 – условно) и невозможность избираться в органы госвласти. Если суд примет решение о немедленном исполнении приговора, она не сможет баллотироваться в президенты весной 2027 года. 2024-11-27T17:18 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, париж, марин ле пен, европарламент