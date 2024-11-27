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Верховный суд ликвидировал "Партию дела" - РИА Новости, 27.11.2024
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16:24 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/sud-1986031652.html
Верховный суд ликвидировал "Партию дела"
Верховный суд ликвидировал "Партию дела" - РИА Новости, 27.11.2024
Верховный суд ликвидировал "Партию дела"
Верховный суд РФ ликвидировал "Партию дела", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:24
2024-11-27T16:24
россия
ростсельмаш
происшествия
верховный суд рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ ликвидировал "Партию дела", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Партия дела", - сказали в суде. Верховный суд в апреле приостановил деятельность партии из-за нарушений законодательства. Партия была зарегистрирована в 2012 году, ее председатель - совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.
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россия, ростсельмаш, происшествия, верховный суд рф
Россия, Ростсельмаш, Происшествия, Верховный суд РФ
Верховный суд ликвидировал "Партию дела"

Верховный суд России ликвидировал "Партию дела"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ ликвидировал "Партию дела", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Партия дела", - сказали в суде.
Верховный суд в апреле приостановил деятельность партии из-за нарушений законодательства.
Партия была зарегистрирована в 2012 году, ее председатель - совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.
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