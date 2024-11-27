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Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван - РИА Новости, 27.11.2024
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06:31 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/sud-1985916548.html
Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван
Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван - РИА Новости, 27.11.2024
Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван
Москвичка требует от "Театра Олега Табакова" компенсировать ей стоимость кожаного дивана, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:31
2024-11-27T06:31
театр-студия олега табакова
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москвичка требует от "Театра Олега Табакова" компенсировать ей стоимость кожаного дивана, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Женщина утверждает, что ее мебель была испорчена в результате залива квартиры. Как следует из документов, жилье истицы затапливали несколько раз – в 2021, 2022 и 2023 годах, и каждый раз составлялись акты о повреждениях, а среди поврежденного имущества указан кожаный диван. Представитель театра не согласился с размером ущерба, поэтому суд назначил экспертизу. Специалистам, как говорится в документах, предстоит оценить и стоимость ремонта, и размер ущерба за диван. Экспертизу оплатит театр, на специальный счет внесено 48 тысяч рублей. В настоящее время производство по делу приостановлено, сказано в определении суда.
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Дарья Буймова
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театр-студия олега табакова, происшествия
Театр-студия Олега Табакова, Происшествия
Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван

Москвичка требует от Театра Олега Табакова компенсировать ей стоимость дивана

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москвичка требует от "Театра Олега Табакова" компенсировать ей стоимость кожаного дивана, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Женщина утверждает, что ее мебель была испорчена в результате залива квартиры. Как следует из документов, жилье истицы затапливали несколько раз – в 2021, 2022 и 2023 годах, и каждый раз составлялись акты о повреждениях, а среди поврежденного имущества указан кожаный диван.
Представитель театра не согласился с размером ущерба, поэтому суд назначил экспертизу. Специалистам, как говорится в документах, предстоит оценить и стоимость ремонта, и размер ущерба за диван. Экспертизу оплатит театр, на специальный счет внесено 48 тысяч рублей. В настоящее время производство по делу приостановлено, сказано в определении суда.
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