https://ria.ru/20241127/sud-1985916548.html
Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван
Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван - РИА Новости, 27.11.2024
Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван
Москвичка требует от "Театра Олега Табакова" компенсировать ей стоимость кожаного дивана, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:31
2024-11-27T06:31
2024-11-27T06:31
театр-студия олега табакова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москвичка требует от "Театра Олега Табакова" компенсировать ей стоимость кожаного дивана, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Женщина утверждает, что ее мебель была испорчена в результате залива квартиры. Как следует из документов, жилье истицы затапливали несколько раз – в 2021, 2022 и 2023 годах, и каждый раз составлялись акты о повреждениях, а среди поврежденного имущества указан кожаный диван. Представитель театра не согласился с размером ущерба, поэтому суд назначил экспертизу. Специалистам, как говорится в документах, предстоит оценить и стоимость ремонта, и размер ущерба за диван. Экспертизу оплатит театр, на специальный счет внесено 48 тысяч рублей. В настоящее время производство по делу приостановлено, сказано в определении суда.
https://ria.ru/20240911/khirurgiya-1972166188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр-студия олега табакова, происшествия
Театр-студия Олега Табакова, Происшествия
Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван
Москвичка требует от Театра Олега Табакова компенсировать ей стоимость дивана
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москвичка требует от "Театра Олега Табакова" компенсировать ей стоимость кожаного дивана, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Женщина утверждает, что ее мебель была испорчена в результате залива квартиры. Как следует из документов, жилье истицы затапливали несколько раз – в 2021, 2022 и 2023 годах, и каждый раз составлялись акты о повреждениях, а среди поврежденного имущества указан кожаный диван.
Представитель театра не согласился с размером ущерба, поэтому суд назначил экспертизу. Специалистам, как говорится в документах, предстоит оценить и стоимость ремонта, и размер ущерба за диван. Экспертизу оплатит театр, на специальный счет внесено 48 тысяч рублей. В настоящее время производство по делу приостановлено, сказано в определении суда.