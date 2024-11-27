https://ria.ru/20241127/sud-1985916548.html

Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван

Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван - РИА Новости, 27.11.2024

Москвичка потребовала от Театра Табакова заплатить за испорченный диван

Москвичка требует от "Театра Олега Табакова" компенсировать ей стоимость кожаного дивана, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:31

2024-11-27T06:31

2024-11-27T06:31

театр-студия олега табакова

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москвичка требует от "Театра Олега Табакова" компенсировать ей стоимость кожаного дивана, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Женщина утверждает, что ее мебель была испорчена в результате залива квартиры. Как следует из документов, жилье истицы затапливали несколько раз – в 2021, 2022 и 2023 годах, и каждый раз составлялись акты о повреждениях, а среди поврежденного имущества указан кожаный диван. Представитель театра не согласился с размером ущерба, поэтому суд назначил экспертизу. Специалистам, как говорится в документах, предстоит оценить и стоимость ремонта, и размер ущерба за диван. Экспертизу оплатит театр, на специальный счет внесено 48 тысяч рублей. В настоящее время производство по делу приостановлено, сказано в определении суда.

https://ria.ru/20240911/khirurgiya-1972166188.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

театр-студия олега табакова, происшествия