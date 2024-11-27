https://ria.ru/20241127/strelba-1986116976.html
В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы
В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы - РИА Новости, 27.11.2024
В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы
Участники стрельбы в центре Москвы, предположительно, скрылись на трех автомобилях, их сейчас ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:14
2024-11-27T23:14
2024-11-27T23:18
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Участники стрельбы в центре Москвы, предположительно, скрылись на трех автомобилях, их сейчас ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительной информации, в Москве разыскиваются три автомобиля, на которых могли скрыться причастные к стрельбе на Большой Никитской улице", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что у одного из автомобилей, предварительно, дагестанские госномера.В среду в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в дежурную часть московской полиции поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".
https://ria.ru/20241124/chelovek-1985450319.html
москва
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Инцидент со стрельбой из травматического оружия в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Столичная прокуратура публикует кадры инцидента.
2024-11-27T23:14
true
PT0M27S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы
Участники стрельбы в центре Москвы могли скрыться на трех автомобилях, их ищут
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Участники стрельбы в центре Москвы, предположительно, скрылись на трех автомобилях, их сейчас ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"По предварительной информации, в Москве разыскиваются три автомобиля, на которых могли скрыться причастные к стрельбе на Большой Никитской улице", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у одного из автомобилей, предварительно, дагестанские госномера.
В среду в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в дежурную часть московской полиции поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".