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В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы

В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы - РИА Новости, 27.11.2024

В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы

Участники стрельбы в центре Москвы, предположительно, скрылись на трех автомобилях, их сейчас ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:14

2024-11-27T23:14

2024-11-27T23:18

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Участники стрельбы в центре Москвы, предположительно, скрылись на трех автомобилях, их сейчас ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительной информации, в Москве разыскиваются три автомобиля, на которых могли скрыться причастные к стрельбе на Большой Никитской улице", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что у одного из автомобилей, предварительно, дагестанские госномера.В среду в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в дежурную часть московской полиции поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

https://ria.ru/20241124/chelovek-1985450319.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Инцидент со стрельбой из травматического оружия в центре Москвы Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Столичная прокуратура публикует кадры инцидента. 2024-11-27T23:14 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия