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Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении "Орешника"
Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении "Орешника" - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении "Орешника"
Россия предупредила американскую сторону о применении ракетного комплекса "Орешник", чтобы не возникло международного конфликта, при этом применение Украиной... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:20
2024-11-27T19:20
2024-11-27T21:03
россия
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дмитрий медведев
дмитрий песков
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
сша
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия предупредила американскую сторону о применении ракетного комплекса "Орешник", чтобы не возникло международного конфликта, при этом применение Украиной дальнобойных ракет, на которое последовала реакция Москвы, переводит конфликт в гораздо более напряженную стадию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Как известно, о том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали "Орешник", мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба", - сказал Медведев в интервью Al Arabiya. "Но, тем не менее, имея в виду то, что случилось, это, безусловно, переводит конфликт в стадию гораздо более напряженную, это эскалация конфликта", - добавил он, говоря об использовании Украиной дальнобойных ракет и ответной реакции России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут автоматически через Национальный центр уменьшения ядерной опасности.
https://ria.ru/20241121/medvedev-1985094020.html
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россия, украина, москва, дмитрий медведев, дмитрий песков, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", сша, в мире
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", США, В мире
Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении "Орешника"
Медведев: Россия предупредила США о применении "Орешника" во избежание конфликта