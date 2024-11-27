https://ria.ru/20241127/ssha-1986015698.html

США предпримут новые усилия по достижению прекращения огня в Газе

США предпримут новые усилия по достижению прекращения огня в Газе - РИА Новости, 27.11.2024

США предпримут новые усилия по достижению прекращения огня в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты в ближайшие дни предпримут новые усилия с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими по достижению прекращения... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:18

2024-11-27T15:18

2024-11-27T15:43

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты в ближайшие дни предпримут новые усилия с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими по достижению прекращения огня в секторе Газа, а также возвращению заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года."В ближайшие дни США предпримут новые усилия с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими для достижения прекращения огня в Газе, а также возврата заложников и окончания войны без ХАМАС у власти (в анклаве - ред.)", - говорится в сообщении Байдена в соцсети X.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241124/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html

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турция

египет

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в мире, сша, турция, египет, израиль, джо байден, хамас, оон