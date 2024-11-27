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Корреспондент Sputnik в Ливане ранен при израильском обстреле - РИА Новости, 27.11.2024
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14:02 27.11.2024 (обновлено: 14:53 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/sputnik-1985995276.html
Корреспондент Sputnik в Ливане ранен при израильском обстреле
Корреспондент Sputnik в Ливане ранен при израильском обстреле - РИА Новости, 27.11.2024
Корреспондент Sputnik в Ливане ранен при израильском обстреле
Корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай получил ранение при израильском обстреле после объявления перемирия между Ливаном и Израилем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:02
2024-11-27T14:53
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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БЕЙРУТ, 27 ноя — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай получил ранение при израильском обстреле после объявления перемирия между Ливаном и Израилем, сообщил РИА Новости представитель агентства."Группа ливанских журналистов освещала вывод израильских войск с юга страны. Корреспондент Sputnik получил осколочные ранения в ноги. Один из коллег получил ранение в ногу, второй — ранение в лицо", — сказал собеседник агентства.Аль-Бай получил ранение в пограничном поселении Хиям на границе с Израилем, где еще вчера шли ожесточенные бои. Журналисты приехали сюда в среду утром, через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня.Сам корреспондент после обстрела передал в редакцию снятое им видео, на кадрах которого он и группа коллег идут раненые по улице самостоятельно. После было передано еще одно видео, на котором врачи оказывают журналисту помощь.Жизни корреспондента сейчас ничего не угрожает.Режим прекращения огня вступил в силу в 4:00 среды по местному времени (5:00 мск).План урегулирования предложили США. Предполагается, что в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" отойдут к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В свою очередь, еврейское государство должно полностью вывести свои вооруженные силы с территории Ливана.Соглашение предусматривает создание международного комитета по контролю за его исполнением во главе с США. Вашингтон гарантировал Израилю поддержку военных действий в случае неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге страны.Накануне вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором заявил, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлы" армия возобновит боевые действия.
https://ria.ru/20241127/izrail-1985992532.html
https://ria.ru/20241127/beyrut-1985994261.html
https://ria.ru/20241126/livan-1985889176.html
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РИА Новости
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Раненый корреспондент Sputnik в Ливане после обстрела израильской армии
Корреспондент Sputnik в Ливане в среду получил осколочные ранения ног при обстреле со стороны израильской армии, сообщили РИА Новости в агентстве.
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
Корреспондент Sputnik в Ливане ранен при израильском обстреле

Корреспондент Sputnik получил осколочные ранения при обстреле Ливана Израилем

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БЕЙРУТ, 27 ноя — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай получил ранение при израильском обстреле после объявления перемирия между Ливаном и Израилем, сообщил РИА Новости представитель агентства.
"Группа ливанских журналистов освещала вывод израильских войск с юга страны. Корреспондент Sputnik получил осколочные ранения в ноги. Один из коллег получил ранение в ногу, второй — ранение в лицо", — сказал собеседник агентства.
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Аль-Бай получил ранение в пограничном поселении Хиям на границе с Израилем, где еще вчера шли ожесточенные бои. Журналисты приехали сюда в среду утром, через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня.
Сам корреспондент после обстрела передал в редакцию снятое им видео, на кадрах которого он и группа коллег идут раненые по улице самостоятельно. После было передано еще одно видео, на котором врачи оказывают журналисту помощь.
Жизни корреспондента сейчас ничего не угрожает.
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Режим прекращения огня вступил в силу в 4:00 среды по местному времени (5:00 мск).
План урегулирования предложили США. Предполагается, что в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" отойдут к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В свою очередь, еврейское государство должно полностью вывести свои вооруженные силы с территории Ливана.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по контролю за его исполнением во главе с США. Вашингтон гарантировал Израилю поддержку военных действий в случае неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге страны.
Накануне вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором заявил, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлы" армия возобновит боевые действия.
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В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ливан
 
 
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