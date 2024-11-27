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Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, пишет Guardian - РИА Новости, 27.11.2024
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14:04 27.11.2024 (обновлено: 14:05 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/spetssluzhby-1985995559.html
Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, пишет Guardian
Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, пишет Guardian - РИА Новости, 27.11.2024
Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, пишет Guardian
Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, из-за рисков операций внутри РФ ориентируются на третьи страны, пишет газета Guardian со ссылкой на РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:04
2024-11-27T14:05
россия
украина
уильям бернс
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
сша
европа
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, из-за рисков операций внутри РФ ориентируются на третьи страны, пишет газета Guardian со ссылкой на несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки. "Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки... подтвердили... , что западные агентства активизировали попытки вербовки", - утверждает издание, отмечая, что информация от источников была получена за последние несколько месяцев. По словам одного из источников, для вербовки сотрудники спецслужб либо вступают в контакт с теми, кто сами изъявили желание сотрудничать, либо прибегают к проверенному методу, используя "чемоданы, полные наличных". Как говорится в статье, в нынешних условиях вербовка на территории России считается слишком рискованной. "Но есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми", - заявил газете источник. Как пишет Guardian, сколько именно россиян могли согласиться тайно работать на Запад в последние годы - это строго засекреченная информация, которая хранится отдельно даже внутри самих спецслужб, чтобы предотвратить утечки. Однако, как утверждает издание, "есть основания полагать", что по крайней мере несколько вербовок были осуществлены. Прошлым летом глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что конфликт на Украине дал уникальную возможность для вербовки агентов в России, и американская разведка не намерена ее упускать. В мае 2023 года ЦРУ возобновило попытки вербовки россиян, создав Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорилось, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся Telegram-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян, сообщил, что ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, и выразил уверенность, что российские специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942400710.html
https://ria.ru/20240410/verbovka-1938973719.html
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россия, украина, уильям бернс, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), в мире, сша, европа
Россия, Украина, Уильям Бернс, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, США, Европа
Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, пишет Guardian

Guardian: западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, из-за рисков операций внутри РФ ориентируются на третьи страны, пишет газета Guardian со ссылкой на несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки.
«
"Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки... подтвердили... , что западные агентства активизировали попытки вербовки", - утверждает издание, отмечая, что информация от источников была получена за последние несколько месяцев.
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По словам одного из источников, для вербовки сотрудники спецслужб либо вступают в контакт с теми, кто сами изъявили желание сотрудничать, либо прибегают к проверенному методу, используя "чемоданы, полные наличных".
Как говорится в статье, в нынешних условиях вербовка на территории России считается слишком рискованной.
«
"Но есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми", - заявил газете источник.
Как пишет Guardian, сколько именно россиян могли согласиться тайно работать на Запад в последние годы - это строго засекреченная информация, которая хранится отдельно даже внутри самих спецслужб, чтобы предотвратить утечки. Однако, как утверждает издание, "есть основания полагать", что по крайней мере несколько вербовок были осуществлены.
Прошлым летом глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что конфликт на Украине дал уникальную возможность для вербовки агентов в России, и американская разведка не намерена ее упускать.
В мае 2023 года ЦРУ возобновило попытки вербовки россиян, создав Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорилось, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся Telegram-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян, сообщил, что ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, и выразил уверенность, что российские специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже.
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