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Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 27.11.2024 (обновлено: 05:25 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985914006.html
Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 27.11.2024
Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожили украинский опорный пункт... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:20
2024-11-27T05:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
т-80бв
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожили украинский опорный пункт на кураховском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено штурмовое подразделение, усиленное двумя танками Т-80БВ. Помощь танкистам при выполнении задач оказывал экипаж боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", - говорится в сообщении. Уточняется, что бронетехника сблизилась с противником и открыла по нему шквальный огонь. Цели подавлялись огнем из автоматической спаренной 30-мм пушки осколочно-фугасными снарядами. Минобороны также показало видео боевой работы БМПТ "Терминатор". "Огневой вал "Терминатора" такой, что выкашивает лесопосадку, не давая противнику "поднять голову", - сказал на видео военного ведомства оператор-наводчик с позывным "Столин". "Тебе нужно сделать свою работу хорошо, поэтому забываешь, что по тебе стреляют. У нас есть система обнаружения. Когда по тебе наводится, у нас начинает "пищать" система СПЗ (система постановки завес - ред.), и ты в это время выстреливаешь дымы в сторону противника", - рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины с позывным "Калуга". После выполнения поставленной задачи бронегруппа, попав под ответный артиллерийский огонь противника, под прикрытием БМПТ оперативно совершила отход в безопасный район, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, т-80бв, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Т-80БВ, Безопасность
Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

БМПТ "Терминатор" и Т-80 уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ Терминатор в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожили украинский опорный пункт на кураховском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено штурмовое подразделение, усиленное двумя танками Т-80БВ. Помощь танкистам при выполнении задач оказывал экипаж боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что бронетехника сблизилась с противником и открыла по нему шквальный огонь. Цели подавлялись огнем из автоматической спаренной 30-мм пушки осколочно-фугасными снарядами.
Минобороны также показало видео боевой работы БМПТ "Терминатор".
"Огневой вал "Терминатора" такой, что выкашивает лесопосадку, не давая противнику "поднять голову", - сказал на видео военного ведомства оператор-наводчик с позывным "Столин".
"Тебе нужно сделать свою работу хорошо, поэтому забываешь, что по тебе стреляют. У нас есть система обнаружения. Когда по тебе наводится, у нас начинает "пищать" система СПЗ (система постановки завес - ред.), и ты в это время выстреливаешь дымы в сторону противника", - рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины с позывным "Калуга".
После выполнения поставленной задачи бронегруппа, попав под ответный артиллерийский огонь противника, под прикрытием БМПТ оперативно совершила отход в безопасный район, добавили в ведомстве.
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