https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985914006.html

Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 27.11.2024

Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожили украинский опорный пункт... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:20

2024-11-27T05:20

2024-11-27T05:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

т-80бв

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожили украинский опорный пункт на кураховском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено штурмовое подразделение, усиленное двумя танками Т-80БВ. Помощь танкистам при выполнении задач оказывал экипаж боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", - говорится в сообщении. Уточняется, что бронетехника сблизилась с противником и открыла по нему шквальный огонь. Цели подавлялись огнем из автоматической спаренной 30-мм пушки осколочно-фугасными снарядами. Минобороны также показало видео боевой работы БМПТ "Терминатор". "Огневой вал "Терминатора" такой, что выкашивает лесопосадку, не давая противнику "поднять голову", - сказал на видео военного ведомства оператор-наводчик с позывным "Столин". "Тебе нужно сделать свою работу хорошо, поэтому забываешь, что по тебе стреляют. У нас есть система обнаружения. Когда по тебе наводится, у нас начинает "пищать" система СПЗ (система постановки завес - ред.), и ты в это время выстреливаешь дымы в сторону противника", - рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины с позывным "Калуга". После выполнения поставленной задачи бронегруппа, попав под ответный артиллерийский огонь противника, под прикрытием БМПТ оперативно совершила отход в безопасный район, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, т-80бв, безопасность