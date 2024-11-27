https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985914006.html
Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 27.11.2024
Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожили украинский опорный пункт... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:20
2024-11-27T05:20
2024-11-27T05:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
т-80бв
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожили украинский опорный пункт на кураховском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено штурмовое подразделение, усиленное двумя танками Т-80БВ. Помощь танкистам при выполнении задач оказывал экипаж боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", - говорится в сообщении. Уточняется, что бронетехника сблизилась с противником и открыла по нему шквальный огонь. Цели подавлялись огнем из автоматической спаренной 30-мм пушки осколочно-фугасными снарядами. Минобороны также показало видео боевой работы БМПТ "Терминатор". "Огневой вал "Терминатора" такой, что выкашивает лесопосадку, не давая противнику "поднять голову", - сказал на видео военного ведомства оператор-наводчик с позывным "Столин". "Тебе нужно сделать свою работу хорошо, поэтому забываешь, что по тебе стреляют. У нас есть система обнаружения. Когда по тебе наводится, у нас начинает "пищать" система СПЗ (система постановки завес - ред.), и ты в это время выстреливаешь дымы в сторону противника", - рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины с позывным "Калуга". После выполнения поставленной задачи бронегруппа, попав под ответный артиллерийский огонь противника, под прикрытием БМПТ оперативно совершила отход в безопасный район, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, т-80бв, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Т-80БВ, Безопасность
Российские танки разнесли опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
БМПТ "Терминатор" и Т-80 уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожили украинский опорный пункт на кураховском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в лесном массиве опорный пункт ВСУ
. Для его захвата и уничтожения было направлено штурмовое подразделение, усиленное двумя танками Т-80Б
В. Помощь танкистам при выполнении задач оказывал экипаж боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бронетехника сблизилась с противником и открыла по нему шквальный огонь. Цели подавлялись огнем из автоматической спаренной 30-мм пушки осколочно-фугасными снарядами.
Минобороны также показало видео боевой работы БМПТ "Терминатор".
"Огневой вал "Терминатора" такой, что выкашивает лесопосадку, не давая противнику "поднять голову", - сказал на видео военного ведомства оператор-наводчик с позывным "Столин".
"Тебе нужно сделать свою работу хорошо, поэтому забываешь, что по тебе стреляют. У нас есть система обнаружения. Когда по тебе наводится, у нас начинает "пищать" система СПЗ (система постановки завес - ред.), и ты в это время выстреливаешь дымы в сторону противника", - рассказал на видео Минобороны РФ
командир боевой машины с позывным "Калуга".
После выполнения поставленной задачи бронегруппа, попав под ответный артиллерийский огонь противника, под прикрытием БМПТ оперативно совершила отход в безопасный район, добавили в ведомстве.