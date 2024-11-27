https://ria.ru/20241127/sovfed-1985947600.html

Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о долгах Индии по кредитам

Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о долгах Индии по кредитам - РИА Новости, 27.11.2024

Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о долгах Индии по кредитам

Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию трех договоров к международным соглашениям между РФ и Индией в целях реструктуризации задолженности... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:05

2024-11-27T11:05

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию трех договоров к международным соглашениям между РФ и Индией в целях реструктуризации задолженности Индии по кредитам, выданным ей Россией на строительство АЭС. Договоры также переводят на рубли уплату Индией оставшейся части задолженности. Речь идет о трех договорах, подписанных в Москве 26 декабря 2023 года: протоколе к соглашению между СССР и Индией о сотрудничестве в сооружении АЭС от 20 ноября 1988 года и дополнению к нему от 21 июня 1998 года; дополнениях к протоколу от 17 июля 2012 года и к протоколу №2 от 1 июня 2017 года к межправсоглашению с Индией от 5 декабря 2008 года о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков АЭС на площадке "Куданкулам" и АЭС по российским проектам на новых площадках в Индии. Как поясняли ранее в Минфине, необходимость принятия данного закона обусловлена нынешними сложностями с расчетами в долларах США. При этом Индия возобновила платежи с марта 2024 года, погашена накопленная и просроченная задолженности, а платежи осуществляются по графику, добавили в ведомстве. В договорах предусмотрено освобождения дебитора от начисленных штрафных процентов за просроченную задолженность. Также предусматривается продление на пять лет периодов использования государственных кредитов и некоторые технические уточнения.

https://ria.ru/20241125/aes-1985508812.html

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экономика, индия, россия, москва, совет федерации рф, куданкулам, министерство финансов рф (минфин россии), в мире, энергетика