https://ria.ru/20241127/soveschanie-1986098566.html

Время сверить часы: как прошел семинар-совещание "Российское казачество"

Время сверить часы: как прошел семинар-совещание "Российское казачество" - РИА Новости, 27.11.2024

Время сверить часы: как прошел семинар-совещание "Российское казачество"

IV Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" распахнул двери в символичном месте – Музее Победы на Поклонной горе. Здесь всегда есть на что... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:13

2024-11-27T20:13

2024-11-27T20:13

российское казачество

российское казачество

москва

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

игорь баринов

николай долуда

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986084704_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_51c5e8839ce851b972ad00291c6d85e2.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. IV Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" распахнул двери в символичном месте – Музее Победы на Поклонной горе. Здесь всегда есть на что посмотреть. Например, неделю назад открылась уникальная выставка "Легенды военной разведки". Но пока съехавшимся со всей страны казакам явно не до интересной исторической экспозиции. Программа семинара обещала быть насыщенной.Единственное, на что позволяли себе отвлечься участники, – баннер для фото. Соблазн сделать фотографию на память для многих был велик."Огромная, нет огромнейшая просьба – всем проходить в зал", – обращался организатор к любителям фотоискусства. До начала оставались считанные минуты.Как наполнить жизнь новым смысломВ начале заседания приветственную телеграмму от председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества, помощника Президента РФ Дмитрия Миронова зачитал ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко. В послании отмечалось, что семинар призван подвести итоги года и стать площадкой для обмена опытом казаков из различных регионов.Руководитель ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул, что совещание – хорошая возможность еще раз сверить часы. Оказалось, что в некоторых регионах часовой механизм требует некоторой корректировки. Баринов призвал обратить особое внимание на подготовку отчетов о деятельности. Ряд регионов нарушает сроки их предоставления."Да и содержательная часть этих отчетов оставляет желать лучшего", – сказал Баринов.Глава ФАДН обозначил и еще одну проблему. Выясняется, что большая часть учеников казачьих учебных заведений после достижения совершеннолетия не вступает в казачьи общества."Это серьезная проблема, которую нам с вами необходимо решить", – сообщил руководитель ФАДН.Кроме того, Баринов особо подчеркнул, что на данный момент в СВО приняли участие более 42 тысяч казаков и следует усилить работу по адаптации бойцов после их возращения к мирной жизни."Это ключевая, важнейшая задача. Необходимо продемонстрировать, что общество нуждается в них. Что их вклад в защиту суверенитета нашей страны оценен по достоинству. По возвращении они должны быть окружены вниманием, а их жизнь – наполнена новыми смыслами", – заявил он.Казачество – это сила!Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов напомнил, что в ВсКО состоят 143 тысячи казаков, из них 115 тысяч взяли на себя обязательства по госслужбе."Это хороший результат, но далеко не предел наших возможностей. В перспективе мы видим дополнительные резервы для роста численности казаков. Большой потенциал в этом отношении у нас на новых территориях", – сказал атаман.На заседании из уст Виталия Кузнецова прозвучала и другая важная новость: казаки в 2025 году примут участие в параде в честь 80-летия Великой Победы, и впервые в этом грандиозном событии поучаствуют сразу три казачьих расчета.Также Кузнецов коснулся темы СВО. Он напомнил, что для участия в специальной военной операции создано 25 добровольческих казачьих батальонов, а на линии боевого соприкосновения находятся 18,5 тысячи казаков."Мы доказали, что являемся потомками победителей. Мы доказали, что мы являемся опорой государства. Когда это было необходимо, казачьи войска поддержали нашу страну", – сказал атаман.Он отметил, что с начала СВО казаки собрали и отправили более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи."У казачества огромный потенциал! Казачество – это сила!" – завершил на высокой ноте свое выступление Виталий Кузнецов. "Любо!" – раскатисто ответил зал.Тему храбрости казаков и их служения Отечеству продолжил заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей, председатель экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества Николай Долуда."На сегодняшний день смело, героически казаки защищают наше Отечество. Найдите еще хоть одну некоммерческую организацию, которая была бы в таком количестве в зоне боевых действий. Не найдете! Потому что защита России, защита своего народа передается у казаков на генном уровне из поколения в поколение", – сказал Долуда.Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин напомнил, что Русская православная церковь имеет особую связь и огромное значение для казачества. Также иерей сообщил, что сотни священников отправились на СВО и этот фактор имеет особое значение для каждого бойца. Ведь, как известно, в окопах нет атеистов."Буквально вчера видел трогательное до слез видео, как один священнослужитель перед штурмом благословляет бойцов. Он их благословляет и каждого по-отцовски обнимает. И бойцы, как родные дети, обнимают этого священнослужителя", – рассказал Тимофей Чайкин.О теме казачьего образования рассказал ректор МГУТУ имени Разумовского (Первого казачьегоуниверситета) Арсений Миронов. С сентября 2023 года в вузе действует направление казачьего бакалавриата. На нем сейчас обучаются представители 27 регионов России. Ректор подробно разъяснил, как построена работа в вузе, как составляется программа и какие есть направления. Особая гордость – педагоги бакалавриата. Например, по направлению медиатехнологий ребят обучают военкоры и известные журналисты. Он призвал собравшихся рекомендовать молодым казакам поступать именно на казачий бакалавриат."Не зевать!"В завершение прошла церемония награждения. Игорь Баринов вручил особо отличившимся нагрудные знаки ФАДН России и почетные дипломы. Но расслабляться было рано. После пленарного заседания для уточнений некоторых деталей спикеров окружили любознательные журналисты."Не зевать!" – взбодрил собравшихся Игорь Баринов. Сказывалось раннее начало мероприятия.В комментарии он еще раз подчеркнул важность того, что, вернувшись с СВО, казаки должны чувствовать себя востребованными и быть окруженными вниманием. Еще среди важнейших задач для казачества он назвал привлечение в ряды молодежи и формирование мобилизационного резерва."Очень хороший и своевременный вопрос", – отреагировал на реплику Николай Долуда. А интересовались у него о федеральном законе о российском казачестве. Выяснилось, что во второй половине 2025 года этот закон будет вынесен на заседание Государственной Думы.Текст подготовлен совместно с порталом "Российское казачество".

https://ria.ru/20241127/seminar-1986007083.html

https://ria.ru/20241127/seminar-1986007083.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

российское казачество, москва, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), игорь баринов, николай долуда, россия