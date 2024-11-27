Токаев заявил о новом уровне топливно-энергетического партнерства с Россией
Токаев заявил о новом уровне сотрудничества с РФ в топливно-энергетической сфере
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании ХХ форума межрегионального сотрудничеств России и Казахстана в Уфе.
Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Помимо состоявшихся в середу переговоров на высшем уровне, Путин и Токаев в режиме видеоконференции обратились к участникам пленарного заседания XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе 26-27 ноября.
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"Сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня. Вместе с компанией "Лукойл" мы приступили к разработке крупного морского месторождения "Каламкас-море – Хазар". Объем инвестиций в проект составит более 6 миллиардов долларов. Кроме того, российские партнеры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии. Совместно с компанией "Сибур" в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны", - сказал Токаев.
Глава Казахстана отметил, что в сентябре этого года в республике началось строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 миллиона тонн в год. Также в партнерстве с компанией "Татнефть" реализуется проект по производству бутадиена с мощностью 340 тысяч тонн в год.
"Значительных успехов удалось достичь и в газовой отрасли. Впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Подписано соглашение с "Газпромом" о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан", - заключил президент.
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