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В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках - РИА Новости, 27.11.2024
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21:01 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/sofiya-1986105008.html
В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках
В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках - РИА Новости, 27.11.2024
В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках
Взрывчатые вещества обнаружены в посылках в логистическом центре одной из курьерских компаний в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:01
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывчатые вещества обнаружены в посылках в логистическом центре одной из курьерских компаний в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеканала, опасные вещества были обнаружены во время планового досмотра отправлений с помощью рентгеновского аппарата. Как сообщили источники БНТ, рентген среагировал на две упаковки, которые были немедленно изолированы в безопасной зоне. На место происшествия были направлены наряды полиции, пожарной охраны и скорой помощи, а также автомобиль подразделения химзащиты. Здание эвакуировано. В понедельник вблизи аэропорта Вильнюса разбился самолет глобальной курьерской компании DHL. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
https://ria.ru/20241010/ssha-1977481089.html
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в мире, испания, литва, софия (город), dhl, болгария
В мире, Испания, Литва, София (город), DHL, Болгария
В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках

В посылках одной из курьерских компаний в Софии нашли взрывчатку

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывчатые вещества обнаружены в посылках в логистическом центре одной из курьерских компаний в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным телеканала, опасные вещества были обнаружены во время планового досмотра отправлений с помощью рентгеновского аппарата.
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Как сообщили источники БНТ, рентген среагировал на две упаковки, которые были немедленно изолированы в безопасной зоне.
На место происшествия были направлены наряды полиции, пожарной охраны и скорой помощи, а также автомобиль подразделения химзащиты. Здание эвакуировано.
В понедельник вблизи аэропорта Вильнюса разбился самолет глобальной курьерской компании DHL. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
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