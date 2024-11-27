https://ria.ru/20241127/sofiya-1986105008.html
В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках
В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках - РИА Новости, 27.11.2024
В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках
Взрывчатые вещества обнаружены в посылках в логистическом центре одной из курьерских компаний в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:01
2024-11-27T21:01
2024-11-27T21:01
в мире
испания
литва
софия (город)
dhl
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывчатые вещества обнаружены в посылках в логистическом центре одной из курьерских компаний в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеканала, опасные вещества были обнаружены во время планового досмотра отправлений с помощью рентгеновского аппарата. Как сообщили источники БНТ, рентген среагировал на две упаковки, которые были немедленно изолированы в безопасной зоне. На место происшествия были направлены наряды полиции, пожарной охраны и скорой помощи, а также автомобиль подразделения химзащиты. Здание эвакуировано. В понедельник вблизи аэропорта Вильнюса разбился самолет глобальной курьерской компании DHL. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
https://ria.ru/20241010/ssha-1977481089.html
https://ria.ru/20241022/terakt-1979334922.html
испания
литва
софия (город)
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7abb3eeace685e2472693c514733914e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, литва, софия (город), dhl, болгария
В мире, Испания, Литва, София (город), DHL, Болгария
В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках
В посылках одной из курьерских компаний в Софии нашли взрывчатку