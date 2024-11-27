https://ria.ru/20241127/sofiya-1986105008.html

В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках

В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках - РИА Новости, 27.11.2024

В логистическом центре в Софии нашли взрывчатку в посылках

Взрывчатые вещества обнаружены в посылках в логистическом центре одной из курьерских компаний в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:01

2024-11-27T21:01

2024-11-27T21:01

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывчатые вещества обнаружены в посылках в логистическом центре одной из курьерских компаний в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеканала, опасные вещества были обнаружены во время планового досмотра отправлений с помощью рентгеновского аппарата. Как сообщили источники БНТ, рентген среагировал на две упаковки, которые были немедленно изолированы в безопасной зоне. На место происшествия были направлены наряды полиции, пожарной охраны и скорой помощи, а также автомобиль подразделения химзащиты. Здание эвакуировано. В понедельник вблизи аэропорта Вильнюса разбился самолет глобальной курьерской компании DHL. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.

https://ria.ru/20241010/ssha-1977481089.html

https://ria.ru/20241022/terakt-1979334922.html

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