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На Украине запретили снимать с воинского учета непригодных к службе
На Украине запретили снимать с воинского учета непригодных к службе - РИА Новости, 27.11.2024
На Украине запретили снимать с воинского учета непригодных к службе
Минобороны Украины запретило снимать с воинского учета граждан, непригодных по здоровью к военной службе, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:41
2024-11-27T17:41
2024-11-27T17:41
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины запретило снимать с воинского учета граждан, непригодных по здоровью к военной службе, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на юриста Дарью Голодняк. "Даже полностью непригодных к службе больше не снимают с воинского учета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". По данным издания, Голодняк проанализировала соответствующий приказ украинского минобороны, согласно которому категория "непригоден с исключением с военного учета" позволяла военнообязанным с серьезными проблемами со здоровьем быть полностью исключенными из реестра. Теперь же такой статус упразднен, называется просто "непригоден к службе" и не подразумевает исключения из реестра. Начальник главного управления персонала генштаба ВСУ Роман Горбач в июле текущего года заявлял, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241127/nozh-1986026852.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине запретили снимать с воинского учета непригодных к службе
Минобороны Украины запретило снимать с воинского учета непригодных к службе
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Минобороны Украины запретило снимать с воинского учета граждан, непригодных по здоровью к военной службе, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua
" со ссылкой на юриста Дарью Голодняк.
"Даже полностью непригодных к службе больше не снимают с воинского учета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным издания, Голодняк проанализировала соответствующий приказ украинского минобороны, согласно которому категория "непригоден с исключением с военного учета" позволяла военнообязанным с серьезными проблемами со здоровьем быть полностью исключенными из реестра. Теперь же такой статус упразднен, называется просто "непригоден к службе" и не подразумевает исключения из реестра.
Начальник главного управления персонала генштаба ВСУ
Роман Горбач в июле текущего года заявлял, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины
являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.