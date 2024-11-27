https://ria.ru/20241127/sk-1985958358.html
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка - РИА Новости, 27.11.2024
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка
Суд взял под стражу мать двоих близнецов, обвиняемую в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:35
2024-11-27T11:35
2024-11-27T12:06
происшествия
россия
таганрог
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985961400_0:33:1200:708_1920x0_80_0_0_30d60c8524adafa389a74f4c94542b19.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Суд взял под стражу мать двоих близнецов, обвиняемую в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области."Судом удовлетворено ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщине, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. Фигурантка помещена в следственный изолятор. Следователем ей предъявлено обвинение", - говорится в релизе.Ранее управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что 35-летняя фигурантка начала пить 20 ноября, когда у нее был день рождения, 23 ноября во время застолья поссорилась с мужем, а на следующее утро положила детей в переноску и стала под дождем ходить по магазинам. Она дошла до магазина "Пивной ковчег" и оставила там переноску, к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания.Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.
https://ria.ru/20241126/sud-1985871111.html
https://ria.ru/20241126/sk-1985767295.html
россия
таганрог
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985961400_107:0:1094:740_1920x0_80_0_0_6cc8b29d33e9e8d9fa9ea4de50339c55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, таганрог, ростовская область
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка
СК: в Таганроге арестовали женщину, убившую своего шестимесячного ребенка
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости.
Суд взял под стражу мать двоих близнецов, обвиняемую в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге, сообщили
в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"Судом удовлетворено ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщине, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. Фигурантка помещена в следственный изолятор. Следователем ей предъявлено обвинение", - говорится в релизе.
Ранее управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.
В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что 35-летняя фигурантка начала пить 20 ноября, когда у нее был день рождения, 23 ноября во время застолья поссорилась с мужем, а на следующее утро положила детей в переноску и стала под дождем ходить по магазинам. Она дошла до магазина "Пивной ковчег" и оставила там переноску, к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания.
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области
, это дело находится на особом контроле ведомства.