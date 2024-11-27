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В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка - РИА Новости, 27.11.2024
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11:35 27.11.2024 (обновлено: 12:06 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/sk-1985958358.html
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка - РИА Новости, 27.11.2024
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка
Суд взял под стражу мать двоих близнецов, обвиняемую в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:35
2024-11-27T12:06
происшествия
россия
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Суд взял под стражу мать двоих близнецов, обвиняемую в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области."Судом удовлетворено ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщине, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. Фигурантка помещена в следственный изолятор. Следователем ей предъявлено обвинение", - говорится в релизе.Ранее управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что 35-летняя фигурантка начала пить 20 ноября, когда у нее был день рождения, 23 ноября во время застолья поссорилась с мужем, а на следующее утро положила детей в переноску и стала под дождем ходить по магазинам. Она дошла до магазина "Пивной ковчег" и оставила там переноску, к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания.Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.
https://ria.ru/20241126/sud-1985871111.html
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происшествия, россия, таганрог, ростовская область
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка

СК: в Таганроге арестовали женщину, убившую своего шестимесячного ребенка

© Ростовский Следком/TelegramЖенщина, подозреваемая в убийстве и покушении на убийство малолетних детей, в суде. 27 ноября 2024
Женщина, подозреваемая в убийстве и покушении на убийство малолетних детей, в суде. 27 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Ростовский Следком/Telegram
Женщина, подозреваемая в убийстве и покушении на убийство малолетних детей, в суде. 27 ноября 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Суд взял под стражу мать двоих близнецов, обвиняемую в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"Судом удовлетворено ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщине, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. Фигурантка помещена в следственный изолятор. Следователем ей предъявлено обвинение", - говорится в релизе.
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Жителю Нижегородской области, убившему бабушку поленом, вынесли приговор
26 ноября, 19:21
Ранее управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.
В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что 35-летняя фигурантка начала пить 20 ноября, когда у нее был день рождения, 23 ноября во время застолья поссорилась с мужем, а на следующее утро положила детей в переноску и стала под дождем ходить по магазинам. Она дошла до магазина "Пивной ковчег" и оставила там переноску, к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания.
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.
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