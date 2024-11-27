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При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 27.11.2024 (обновлено: 14:56 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/sk-1985938264.html
При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека - РИА Новости, 27.11.2024
При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:20
2024-11-27T14:56
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
вооруженные силы украины
россия
украина
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения Фатежского района Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России — "Террористический акт")", — говорится в сообщении.По данным следствия, 23 ноября боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово в Курской области, где находились мирные жители. Отмечается, что в результате удара "два человека погибли".Подчеркивается, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20241127/pushilin-1985939268.html
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следственный комитет россии (ск рф), курская область, вооруженные силы украины, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Происшествия
При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека

СК: при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения Фатежского района Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России — "Террористический акт")", — говорится в сообщении.
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По данным следствия, 23 ноября боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово в Курской области, где находились мирные жители. Отмечается, что в результате удара "два человека погибли".
Подчеркивается, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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