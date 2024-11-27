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При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека - РИА Новости, 27.11.2024
При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:20
2024-11-27T10:20
2024-11-27T14:56
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения Фатежского района Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России — "Террористический акт")", — говорится в сообщении.По данным следствия, 23 ноября боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово в Курской области, где находились мирные жители. Отмечается, что в результате удара "два человека погибли".Подчеркивается, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
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При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
СК: при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека