https://ria.ru/20241127/sk-1985938264.html

При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека

При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека - РИА Новости, 27.11.2024

При ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли два человека

Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:20

2024-11-27T10:20

2024-11-27T14:56

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения Фатежского района Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России — "Террористический акт")", — говорится в сообщении.По данным следствия, 23 ноября боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово в Курской области, где находились мирные жители. Отмечается, что в результате удара "два человека погибли".Подчеркивается, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20241127/pushilin-1985939268.html

https://ria.ru/20241124/vsu-1985480826.html

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следственный комитет россии (ск рф), курская область, вооруженные силы украины, россия, украина, происшествия