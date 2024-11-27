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Сообщение о взрывчатке в посылках в Софии оказалось ложным
Сообщение о взрывчатке в посылках в Софии оказалось ложным - РИА Новости, 27.11.2024
Сообщение о взрывчатке в посылках в Софии оказалось ложным
Сигнал о заминированных посылках в логистическом центре курьерской компании в болгарской столице Софии оказался ложным, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:54
2024-11-27T23:54
2024-11-27T23:54
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сигнал о заминированных посылках в логистическом центре курьерской компании в болгарской столице Софии оказался ложным, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Ранее предполагаемые взрывчатые вещества были обнаружены в двух посылках во время плановой их проверки с помощью рентгеновского аппарата. На место происшествия были направлены бригады полиции, пожарной охраны и скорой помощи, а также автомобиль химической защиты спецподразделения по борьбе с терроризмом (СОБТ). "Проверка СОБТ показала, что в двух посылках не было взрывчатых веществ или взрывных компонентов. Рентген был высокочувствительным и поэтому заподозрил их наличие", - сообщает телеканал. Логистический центр, где была объявлена тревога, расположен в столичном квартале "Дружба", который граничит с международным аэропортом Софии и комплексом "Врана" - загородной резиденцией болгарских монархов.
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в мире, софия (город), болгария
В мире, София (город), Болгария
Сообщение о взрывчатке в посылках в Софии оказалось ложным
Сигнал о заминированных посылках в логистическом центре в Софии оказался ложным