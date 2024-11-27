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Курская студентка решила судиться из-за страданий от штрафа в транспорте
Курская студентка решила судиться из-за страданий от штрафа в транспорте - РИА Новости, 27.11.2024
Курская студентка решила судиться из-за страданий от штрафа в транспорте
Студентка курского вуза просит суд взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда за "необоснованное обвинение в безбилетном проезде" в общественном... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:13
2024-11-27T17:13
2024-11-27T21:58
происшествия
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КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Студентка курского вуза просит суд взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда за "необоснованное обвинение в безбилетном проезде" в общественном транспорте, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Курянка обратилась в суд с исковым заявлением, указывая, что в отношении неё отменено постановление контролера пассажирского транспорта о наложении административного штрафа за безбилетный проезд - как уточнили РИА Новости в пресс-службе, ей удалось доказать, что проезд она оплатила. "Девушка считает, что испытала нравственные страдания, поскольку события происходили в присутствии пассажиров, в связи с чем просит взыскать с ответчика ОКУ "Центр транспортных услуг" компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240913/kompensatsiya-1972526181.html
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происшествия, курская область, россия
Происшествия, Курская область, Россия
Курская студентка решила судиться из-за страданий от штрафа в транспорте
Курская студентка хочет отсудить 100 тыс руб за страдания от штрафа в транспорте