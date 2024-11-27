https://ria.ru/20241127/shtraf-1985919968.html

В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте - РИА Новости, 27.11.2024

В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей мужчину, бывшего знакомым участников запрещенной в России террористической организации "Исламское... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:48

2024-11-27T07:48

2024-11-27T07:48

происшествия

россия

москва

сирия

исламское государство*

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей мужчину, бывшего знакомым участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* и не сообщившего в правоохранительные органы о готовящемся теракте в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в материалах, мужчина был знакомым террористов, "установил с ними доверительные отношения, основанные на принципе принадлежности к единой религии и увлечении радикальными течениями ислама". В какой-то момент он достоверно узнал от знакомых, что они принадлежат к террористической организации "Исламское государство"* и состоят в ее ячейке, осуществляющей террористическую деятельность на территории города Москвы. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, а также опасаясь привлечения к уголовной ответственности, прекратил общение с террористами. В то же время, он не обратился в правоохранительные органы, что нарушает закон. Этот факт вскрылся, когда его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о теракте. Уголовное дело на знакомого террористов возбудили по статье о несообщении о преступлении (205.6 УК РФ). Она предусматривает наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до одного года. В тексте статьи указано, что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником, но никак не знакомым. Фигурант полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, надеясь на более мягкое наказание. Суд с этим согласился и ограничился штрафом в размере 80 тысяч рублей. Приговор не был обжалован и вступил в силу. Второй западный окружной военный суд в конце 2023 года назначил от 16 до 22 лет заключения фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года. По версии следствия, все они - участники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, а это задание, как сообщала прокурор в ходе слушаний, получили от некоего Абу Джихада. Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ* в Сирии. В конце октября 2023 года суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и помогал следствию.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20240307/terroristy-1931734826.html

https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html

https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html

россия

москва

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, сирия, исламское государство*, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)