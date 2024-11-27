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В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте - РИА Новости, 27.11.2024
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07:48 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/shtraf-1985919968.html
В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте
В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте - РИА Новости, 27.11.2024
В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте
Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей мужчину, бывшего знакомым участников запрещенной в России террористической организации "Исламское... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:48
2024-11-27T07:48
происшествия
россия
москва
сирия
исламское государство*
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей мужчину, бывшего знакомым участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* и не сообщившего в правоохранительные органы о готовящемся теракте в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в материалах, мужчина был знакомым террористов, "установил с ними доверительные отношения, основанные на принципе принадлежности к единой религии и увлечении радикальными течениями ислама". В какой-то момент он достоверно узнал от знакомых, что они принадлежат к террористической организации "Исламское государство"* и состоят в ее ячейке, осуществляющей террористическую деятельность на территории города Москвы. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, а также опасаясь привлечения к уголовной ответственности, прекратил общение с террористами. В то же время, он не обратился в правоохранительные органы, что нарушает закон. Этот факт вскрылся, когда его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о теракте. Уголовное дело на знакомого террористов возбудили по статье о несообщении о преступлении (205.6 УК РФ). Она предусматривает наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до одного года. В тексте статьи указано, что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником, но никак не знакомым. Фигурант полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, надеясь на более мягкое наказание. Суд с этим согласился и ограничился штрафом в размере 80 тысяч рублей. Приговор не был обжалован и вступил в силу. Второй западный окружной военный суд в конце 2023 года назначил от 16 до 22 лет заключения фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года. По версии следствия, все они - участники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, а это задание, как сообщала прокурор в ходе слушаний, получили от некоего Абу Джихада. Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ* в Сирии. В конце октября 2023 года суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и помогал следствию.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20240307/terroristy-1931734826.html
https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html
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происшествия, россия, москва, сирия, исламское государство*, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Сирия, Исламское государство*, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

Суд приговорил к штрафу знакомого участников ИГ, готовивших теракт в здании ФСБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей мужчину, бывшего знакомым участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* и не сообщившего в правоохранительные органы о готовящемся теракте в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в материалах, мужчина был знакомым террористов, "установил с ними доверительные отношения, основанные на принципе принадлежности к единой религии и увлечении радикальными течениями ислама".
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В какой-то момент он достоверно узнал от знакомых, что они принадлежат к террористической организации "Исламское государство"* и состоят в ее ячейке, осуществляющей террористическую деятельность на территории города Москвы.
Мужчина, испугавшись за свою жизнь, а также опасаясь привлечения к уголовной ответственности, прекратил общение с террористами. В то же время, он не обратился в правоохранительные органы, что нарушает закон. Этот факт вскрылся, когда его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о теракте.
Уголовное дело на знакомого террористов возбудили по статье о несообщении о преступлении (205.6 УК РФ). Она предусматривает наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до одного года. В тексте статьи указано, что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником, но никак не знакомым.
Фигурант полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, надеясь на более мягкое наказание. Суд с этим согласился и ограничился штрафом в размере 80 тысяч рублей. Приговор не был обжалован и вступил в силу.
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Второй западный окружной военный суд в конце 2023 года назначил от 16 до 22 лет заключения фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года.
По версии следствия, все они - участники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, а это задание, как сообщала прокурор в ходе слушаний, получили от некоего Абу Джихада.
Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ* в Сирии.
В конце октября 2023 года суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и помогал следствию.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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