https://ria.ru/20241127/shkolnitsa-1986034554.html

Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы надругался над ней

Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы надругался над ней - РИА Новости, 27.11.2024

Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы надругался над ней

Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы, чье покусанное тело нашли в свинарнике в красноярской деревне, надругался над ней, когда она была уже без... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:38

2024-11-27T16:38

2024-11-27T16:38

происшествия

россия

ужурский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы, чье покусанное тело нашли в свинарнике в красноярской деревне, надругался над ней, когда она была уже без сознания, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку. Между ними возникла ссора, фигурант ударил ее несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, и сжег их в печке. "Следователями… в рамках расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней девушки в Ужурском районе установлен еще один факт преступной деятельности подозреваемого. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ "иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении. По версии следствия, фигурант, находясь в нетрезвом состоянии, из-за неприязненных отношений с отцом погибшей решил ему отомстить и забить его скот. Взяв нож и деревянную палку, он направился к постройке с животными, где встретил девушку, которая кормила скот. Мужчина стал угрожать девушке ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю, но продолжала сопротивляться. Мужчина схватил палку и нанес несколько ударов по голове, она потеряла сознание, после чего надругался над ней. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20241118/prigovor--1984429617.html

https://ria.ru/20241127/sk-1985958358.html

россия

ужурский район

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происшествия, россия, ужурский район, следственный комитет россии (ск рф)