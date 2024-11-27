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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 27.11.2024 (обновлено: 09:56 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985931372.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе спустя 27 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:46
2024-11-27T09:56
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе спустя 27 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в среду в 9.15 мск. Губернатор сообщал, по предварительным данным, над акваторией были сбиты две воздушные цели."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241127/kuban-1985904476.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе спустя 27 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в среду в 9.15 мск. Губернатор сообщал, по предварительным данным, над акваторией были сбиты две воздушные цели.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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