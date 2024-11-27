https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985931372.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога отменена в Севастополе спустя 27 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:46

2024-11-27T09:46

2024-11-27T09:56

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе спустя 27 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в среду в 9.15 мск. Губернатор сообщал, по предварительным данным, над акваторией были сбиты две воздушные цели."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241127/kuban-1985904476.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность