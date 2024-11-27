https://ria.ru/20241127/seminar-1986007083.html

Взаимодействие казачьих обществ с органами власти обсудили в Москве

Взаимодействие казачьих обществ с органами власти обсудили в Москве - РИА Новости, 27.11.2024

Взаимодействие казачьих обществ с органами власти обсудили в Москве

IV Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" начал работу в столице. Мероприятие стартовало с пленарного заседания, на котором обсуждались вопросы РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:53

2024-11-27T14:53

2024-11-27T15:00

российское казачество

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

москва

российское казачество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. IV Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" начал работу в столице. Мероприятие стартовало с пленарного заседания, на котором обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации с казачеством.Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко зачитал приветственную телеграмму от председателя совета, помощника Президента РФ Дмитрия Миронова."Важно, что семинар-совещание объединяет регионы России, обеспечивает обмен уникальным опытом, результатами большой и кропотливой работы", – цитирует послание портал "Российское казачество".В ходе мероприятия с докладом выступил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Он подчеркнул, что задача по поступлению казаков в мобилизационный людской резерв сегодня стоит на особом контроле."В этому году соответствующие изменения внесены в стратегию и федеральный закон", – сказал он.По словам Баринова, работа с казачьими обществами – это постоянный процесс, который требует системного подхода и активности ответственных должностных лиц. Одна из главных задач в этом направлении – внесение казачьих обществ в государственный реестр."В начале текущего года в ФЗ "О государственной службе российского казачества" внесены изменения. Теперь для вступления в государственный реестр у казачьих обществ есть всего один год с момента регистрации в качестве юридического лица", – подчеркнул руководитель ФАДН, добавив, что на сегодняшний день зарегистрировано более 2300 казачьих обществ, из них 85% внесены в реестр.На пленарном заседании также выступил атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов, который подчеркнул, что на передовой находится более 250 казачьих атаманов, которые своим примером доказывают, что казаки – потомки победителей и опора государства.Среди казаков – 9 Героев России, более 4 тысяч удостоены высоких государственных наград и более 1500 представлены к ним."Более 42 тысяч казаков прошли специальную военную операцию. Сегодня одновременно на линии боевого соприкосновения находится 18 500 казаков, а также создано 25 добровольческих казачьих батальонов", – резюмировал атаман.

https://ria.ru/20231207/zakonoproekt-1914385928.html

https://ria.ru/20241101/pravitelstvo-1981382931.html

москва

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2024

Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), москва, российское казачество