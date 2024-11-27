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Взаимодействие казачьих обществ с органами власти обсудили в Москве - РИА Новости, 27.11.2024
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Российское казачество
 
14:53 27.11.2024 (обновлено: 15:00 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/seminar-1986007083.html
Взаимодействие казачьих обществ с органами власти обсудили в Москве
Взаимодействие казачьих обществ с органами власти обсудили в Москве - РИА Новости, 27.11.2024
Взаимодействие казачьих обществ с органами власти обсудили в Москве
IV Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" начал работу в столице. Мероприятие стартовало с пленарного заседания, на котором обсуждались вопросы РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:53
2024-11-27T15:00
российское казачество
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
москва
российское казачество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. IV Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" начал работу в столице. Мероприятие стартовало с пленарного заседания, на котором обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации с казачеством.Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко зачитал приветственную телеграмму от председателя совета, помощника Президента РФ Дмитрия Миронова."Важно, что семинар-совещание объединяет регионы России, обеспечивает обмен уникальным опытом, результатами большой и кропотливой работы", – цитирует послание портал "Российское казачество".В ходе мероприятия с докладом выступил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Он подчеркнул, что задача по поступлению казаков в мобилизационный людской резерв сегодня стоит на особом контроле."В этому году соответствующие изменения внесены в стратегию и федеральный закон", – сказал он.По словам Баринова, работа с казачьими обществами – это постоянный процесс, который требует системного подхода и активности ответственных должностных лиц. Одна из главных задач в этом направлении – внесение казачьих обществ в государственный реестр."В начале текущего года в ФЗ "О государственной службе российского казачества" внесены изменения. Теперь для вступления в государственный реестр у казачьих обществ есть всего один год с момента регистрации в качестве юридического лица", – подчеркнул руководитель ФАДН, добавив, что на сегодняшний день зарегистрировано более 2300 казачьих обществ, из них 85% внесены в реестр.На пленарном заседании также выступил атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов, который подчеркнул, что на передовой находится более 250 казачьих атаманов, которые своим примером доказывают, что казаки – потомки победителей и опора государства.Среди казаков – 9 Героев России, более 4 тысяч удостоены высоких государственных наград и более 1500 представлены к ним."Более 42 тысяч казаков прошли специальную военную операцию. Сегодня одновременно на линии боевого соприкосновения находится 18 500 казаков, а также создано 25 добровольческих казачьих батальонов", – резюмировал атаман.
https://ria.ru/20231207/zakonoproekt-1914385928.html
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игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), москва, российское казачество
Российское казачество, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Москва, Российское казачество

Взаимодействие казачьих обществ с органами власти обсудили в Москве

© Александра Лазарева Участники семинара-совещания "Российское казачество"
Участники семинара-совещания Российское казачество - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Александра Лазарева
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. IV Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" начал работу в столице. Мероприятие стартовало с пленарного заседания, на котором обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации с казачеством.
Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко зачитал приветственную телеграмму от председателя совета, помощника Президента РФ Дмитрия Миронова.
"Важно, что семинар-совещание объединяет регионы России, обеспечивает обмен уникальным опытом, результатами большой и кропотливой работы", – цитирует послание портал "Российское казачество".
В ходе мероприятия с докладом выступил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Он подчеркнул, что задача по поступлению казаков в мобилизационный людской резерв сегодня стоит на особом контроле.
"В этому году соответствующие изменения внесены в стратегию и федеральный закон", – сказал он.
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По словам Баринова, работа с казачьими обществами – это постоянный процесс, который требует системного подхода и активности ответственных должностных лиц. Одна из главных задач в этом направлении – внесение казачьих обществ в государственный реестр.
"В начале текущего года в ФЗ "О государственной службе российского казачества" внесены изменения. Теперь для вступления в государственный реестр у казачьих обществ есть всего один год с момента регистрации в качестве юридического лица", – подчеркнул руководитель ФАДН, добавив, что на сегодняшний день зарегистрировано более 2300 казачьих обществ, из них 85% внесены в реестр.
На пленарном заседании также выступил атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов, который подчеркнул, что на передовой находится более 250 казачьих атаманов, которые своим примером доказывают, что казаки – потомки победителей и опора государства.
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Среди казаков – 9 Героев России, более 4 тысяч удостоены высоких государственных наград и более 1500 представлены к ним.
"Более 42 тысяч казаков прошли специальную военную операцию. Сегодня одновременно на линии боевого соприкосновения находится 18 500 казаков, а также создано 25 добровольческих казачьих батальонов", – резюмировал атаман.
 
Российское казачествоИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)МоскваРоссийское казачество
 
 
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