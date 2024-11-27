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Рябков заявил о наличии у России инструментов для военного ответа - РИА Новости, 27.11.2024
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14:47 27.11.2024 (обновлено: 15:14 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/ryabkov-1986005680.html
Рябков заявил о наличии у России инструментов для военного ответа
Рябков заявил о наличии у России инструментов для военного ответа - РИА Новости, 27.11.2024
Рябков заявил о наличии у России инструментов для военного ответа
Россия не верит, что время для переговоров прошло, но сейчас важны более сильные средства, чтобы ее точку зрения услышали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:47
2024-11-27T15:14
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия не верит, что время для переговоров прошло, но сейчас важны более сильные средства, чтобы ее точку зрения услышали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя запуск баллистической ракеты "Орешник"."Мы не верим, что время для дискуссий и наших политико-дипломатических сигналов прошло, но важность более сильных средств для того, чтобы нашу точку зрения услышали, оно наступило. Это и был тот сигнал, который президент Путин озвучил в своем обращении, и сигнал наших военных, который они послали через запуск "Орешника", - сказал он в интервью RT."Это очень опасная иллюзия, в которой они, похоже, пребывают, что они смогут одержать в какой-то момент стратегическую победу над Россией. Ядерная держава не может быть побеждена, у нас есть достаточно инструментов для того, чтобы ответить на эту раскручиваемую спираль конфронтации военными средствами", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985911439.html
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россия, в мире, сергей рябков
Россия, В мире, Сергей Рябков
Рябков заявил о наличии у России инструментов для военного ответа

Рябков заявил, что Россия не может быть побеждена и ответит на конфронтацию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия не верит, что время для переговоров прошло, но сейчас важны более сильные средства, чтобы ее точку зрения услышали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя запуск баллистической ракеты "Орешник".
"Мы не верим, что время для дискуссий и наших политико-дипломатических сигналов прошло, но важность более сильных средств для того, чтобы нашу точку зрения услышали, оно наступило. Это и был тот сигнал, который президент Путин озвучил в своем обращении, и сигнал наших военных, который они послали через запуск "Орешника", - сказал он в интервью RT.
"Это очень опасная иллюзия, в которой они, похоже, пребывают, что они смогут одержать в какой-то момент стратегическую победу над Россией. Ядерная держава не может быть побеждена, у нас есть достаточно инструментов для того, чтобы ответить на эту раскручиваемую спираль конфронтации военными средствами", - подчеркнул замминистра.
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