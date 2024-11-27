https://ria.ru/20241127/rvsn-1985962088.html

РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия

РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия - РИА Новости, 27.11.2024

РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в условиях проведения СВО и усиления военной активности НАТО обеспечивают сдерживание крупномасштабной... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:55

2024-11-27T11:55

2024-11-27T11:55

специальная военная операция на украине

сергей каракаев

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владимир путин

ракетные войска стратегического назначения

нато

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в условиях проведения СВО и усиления военной активности НАТО обеспечивают сдерживание крупномасштабной агрессии против России и её союзников без применения ядерного оружия, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.Президент России Владимир Путин заявил 22 ноября на встрече с руководством Минобороны и представителями ОПК, что после успешных испытаний система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения."В условиях сложной военно-политической обстановки, связанной с проведением специальной военной операции на Украине... и усилением военной активности НАТО в зоне наших интересов на западных границах, Ракетные войска стратегического назначения, являясь мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся родом войск, продолжают обеспечивать сдерживание крупномасштабной агрессии против России и её союзников без применения ядерного оружия", - заявил Каракаев в статье журнала "Вестник военного образования".Он подчеркнул, что сегодня в состав РВСН введены ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжёлой ракетой."Выполнение государственной программы позволило обеспечить устойчивые темпы перевооружения ракетных полков, а всего в боевом составе РВСН сегодня уже более 88% современных образцов ракетной техники", - отметил командующий.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html

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сергей каракаев, россия, украина, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, нато, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"