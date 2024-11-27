https://ria.ru/20241127/rvsn-1985962088.html
РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия
РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия - РИА Новости, 27.11.2024
РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в условиях проведения СВО и усиления военной активности НАТО обеспечивают сдерживание крупномасштабной... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:55
2024-11-27T11:55
2024-11-27T11:55
специальная военная операция на украине
сергей каракаев
россия
украина
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985262463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc7ee971890741028bf042b134465cea.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в условиях проведения СВО и усиления военной активности НАТО обеспечивают сдерживание крупномасштабной агрессии против России и её союзников без применения ядерного оружия, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.Президент России Владимир Путин заявил 22 ноября на встрече с руководством Минобороны и представителями ОПК, что после успешных испытаний система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения."В условиях сложной военно-политической обстановки, связанной с проведением специальной военной операции на Украине... и усилением военной активности НАТО в зоне наших интересов на западных границах, Ракетные войска стратегического назначения, являясь мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся родом войск, продолжают обеспечивать сдерживание крупномасштабной агрессии против России и её союзников без применения ядерного оружия", - заявил Каракаев в статье журнала "Вестник военного образования".Он подчеркнул, что сегодня в состав РВСН введены ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжёлой ракетой."Выполнение государственной программы позволило обеспечить устойчивые темпы перевооружения ракетных полков, а всего в боевом составе РВСН сегодня уже более 88% современных образцов ракетной техники", - отметил командующий.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985262463_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_14f06e1489d0951a88962295d25bd1a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей каракаев, россия, украина, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, нато, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Сергей Каракаев, Россия, Украина, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, НАТО, Безопасность, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия
Каракаев: РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия