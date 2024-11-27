https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html

В РПЦ предложили быстро повысить рождаемость путем ограничения абортов

В РПЦ предложили быстро повысить рождаемость путем ограничения абортов - РИА Новости, 27.11.2024

В РПЦ предложили быстро повысить рождаемость путем ограничения абортов

При приятии мер, предполагающих, в том числе, выведение абортов не по медпоказаниям из ОМС одновременно с запретом проведения операции по искусственному... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:55

2024-11-27T22:55

2024-11-27T22:55

россия

федор лукьянов

общество

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. При приятии мер, предполагающих, в том числе, выведение абортов не по медпоказаниям из ОМС одновременно с запретом проведения операции по искусственному прерыванию беременности в частных клиниках, количество абортов сократится на треть к концу первого года действия новых норм и увеличится рождаемость, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС). Всемирный русский народный собор - общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября. "Каким образом можно достаточно оперативно повысить рождаемость и сократить число абортов? … Законодательство должно перенести фокус общественного обсуждения с исключительно медицинских и социально-экономических аспектов аборта на сопряженные с ним гуманитарные проблемы. Мы предлагаем реализовать на федеральном и региональном уровнях комплекс законодательных инициатив ценностного, организационного и ограничительного характера", - сказал отец Федор. По его словам, "ценностный блок" содержит законы фундаментального характера, призванные "воспитать в обществе более ответственное отношение к реализации своих репродуктивных прав". Так, судя по презентации к докладу, "ценностный уровень" предусматривает установление права на охрану здоровья как до, так и после рождения ребенка. Ограничительный блок, продолжил он, направлен на пресечение правонарушений, таких как: нарушение конституционного права женщины на материнство, введение людей в заблуждение о якобы "безопасности" абортов, торговля плодами человека, ведь, по его данным в РФ яйцеклетка стоит 15 тысяч рублей, а за рубежом цена может доходить до 10 тысяч долларов". Также предлагается установить запрет на аборты в частных клиниках, усилить ответственность за склонение к абортам, установить ответственность за проведение абортов частным клиниками, усилить ответственности за рекламу абортов ввести досудебную блокировку таких ресурсов, а также ввести запрет на вывоз и продажу репродуктивных тканей наших граждан, добавил иерей. "Первая мера – запрет на производство абортов в частных клиниках – имеет практическое значение, а именно: сокращает количество условных мест, где выполняется искусственное прерывание беременности; позволяет государству усилить контроль за регламентом (соблюдением дней тишины, консультациями психолога) и сроком проведения абортов; дает возможность получить точную статистику абортов; выводит финансовый поток из частного сектора; исключает коммерческую заинтересованность в увеличении количества абортов (по аналогии с законом о запрете суррогатного материнства для иностранцев, который уничтожил отрасль, сделав ее нерентабельной)", - рассказал священник. Вторая мера, по его словам, выведение абортов из ОМС – "относится к ценностному уровню реализации доктринальной формулы признания противоестественности и антигуманности лишения жизни человека до рождения (акт прерывания беременности), и снимает с государства обязательства по финансированию абортов из бюджета, а также в целом снижает их доступность". Однако он подчеркнул, что прекращение выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках "должно сочетаться с выводом абортов из системы финансирования ОМС, за исключением абортов, выполняемых по медицинским показаниям здоровья матери". "Изменение финансирования прерывания беременности путем исключения из системы ОМС даст положительный результат по снижению количества абортов только в сочетании с запретом на производство абортов в частных клиниках. Одно лишь выведение абортов из ОМС уведет процедуру в частный сектор, что не только не снизит количество прерываний беременности, а сделает систему еще менее прозрачной и криминализирует отрасль", - пояснил священник. "Безусловно, реализация предложенного комплекса законодательных инициатив должна сопровождаться расширением мер социальной поддержки семей и тех матерей, что отказались от прерывания беременности, всеми уровнями публичной власти. Расчеты экспертов показали, что при реализации предложенных мер на федеральном и региональном уровнях число абортов в Российской Федерации сократится на треть уже к концу первого года действия данных норм", - заключил глава патриаршей комиссии.

https://ria.ru/20241126/abort-1985787984.html

https://ria.ru/20241031/abort-1981181997.html

https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html

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россия, федор лукьянов, общество