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Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126% - РИА Новости, 27.11.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
10:42 27.11.2024 (обновлено: 14:04 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/rost-1985936462.html
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126% - РИА Новости, 27.11.2024
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%, сообщил заместитель председателя правительства региона Данил Ситников. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:42
2024-11-27T14:04
алтайский край
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БАРНАУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%, сообщил заместитель председателя правительства региона Данил Ситников. "Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%. Об этом в ходе интернет-форума… сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Объем налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в 2025 году составит 112,2 миллиардов рублей, или 126% к первоначальному бюджету на 2024 год", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Ситников также сообщил, что бюджетом предусмотрена индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Также зампред правительства рассказал об основных приоритетах при планировании бюджета на 2025-2027 годы и о направлении средств по отраслям, о расходах, предусмотренных на развитие сельского хозяйства, о продолжении реализации государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края".
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жкх, доходы
Алтайский край, ЖКХ, Доходы
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%

Ситников: доходы бюджета Алтайского края в 2025 году составят 126%

© Правительство Алтайского края/TelegramМинистр финансов Алтайского края Данил Ситников на совместном заседании рабочей группы и комитета АКЗС о бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям
Министр финансов Алтайского края Данил Ситников на совместном заседании рабочей группы и комитета АКЗС о бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Правительство Алтайского края/Telegram
Министр финансов Алтайского края Данил Ситников на совместном заседании рабочей группы и комитета АКЗС о бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям
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БАРНАУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%, сообщил заместитель председателя правительства региона Данил Ситников.
"Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%. Об этом в ходе интернет-форума… сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Объем налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в 2025 году составит 112,2 миллиардов рублей, или 126% к первоначальному бюджету на 2024 год", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Ситников также сообщил, что бюджетом предусмотрена индексация заработной платы работников бюджетной сферы.
Также зампред правительства рассказал об основных приоритетах при планировании бюджета на 2025-2027 годы и о направлении средств по отраслям, о расходах, предусмотренных на развитие сельского хозяйства, о продолжении реализации государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края".
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