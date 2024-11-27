https://ria.ru/20241127/rost-1985936462.html

Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%

Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126% - РИА Новости, 27.11.2024

Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%

Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%, сообщил заместитель председателя правительства региона Данил Ситников. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:42

2024-11-27T10:42

2024-11-27T14:04

алтайский край

жкх

доходы

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БАРНАУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%, сообщил заместитель председателя правительства региона Данил Ситников. "Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%. Об этом в ходе интернет-форума… сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Объем налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в 2025 году составит 112,2 миллиардов рублей, или 126% к первоначальному бюджету на 2024 год", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Ситников также сообщил, что бюджетом предусмотрена индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Также зампред правительства рассказал об основных приоритетах при планировании бюджета на 2025-2027 годы и о направлении средств по отраслям, о расходах, предусмотренных на развитие сельского хозяйства, о продолжении реализации государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края".

https://ria.ru/20241017/altayskiy-1978456997.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, доходы