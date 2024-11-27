https://ria.ru/20241127/rost-1985936462.html
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126% - РИА Новости, 27.11.2024
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%, сообщил заместитель председателя правительства региона Данил Ситников. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:42
2024-11-27T10:42
2024-11-27T14:04
алтайский край
жкх
доходы
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БАРНАУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%, сообщил заместитель председателя правительства региона Данил Ситников. "Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%. Об этом в ходе интернет-форума… сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Объем налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в 2025 году составит 112,2 миллиардов рублей, или 126% к первоначальному бюджету на 2024 год", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Ситников также сообщил, что бюджетом предусмотрена индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Также зампред правительства рассказал об основных приоритетах при планировании бюджета на 2025-2027 годы и о направлении средств по отраслям, о расходах, предусмотренных на развитие сельского хозяйства, о продолжении реализации государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края".
https://ria.ru/20241017/altayskiy-1978456997.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, доходы
Алтайский край, ЖКХ, Доходы
Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%
Ситников: доходы бюджета Алтайского края в 2025 году составят 126%
БАРНАУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Рост собственных доходов бюджета Алтайского края в 2025 году составит 126%, сообщил заместитель председателя правительства региона Данил Ситников.
"Рост собственных доходов бюджета Алтайского края
в 2025 году составит 126%. Об этом в ходе интернет-форума… сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Объем налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в 2025 году составит 112,2 миллиардов рублей, или 126% к первоначальному бюджету на 2024 год", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Ситников также сообщил, что бюджетом предусмотрена индексация заработной платы работников бюджетной сферы.
Также зампред правительства рассказал об основных приоритетах при планировании бюджета на 2025-2027 годы и о направлении средств по отраслям, о расходах, предусмотренных на развитие сельского хозяйства, о продолжении реализации государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края".