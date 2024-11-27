https://ria.ru/20241127/rodina-1985724673.html

Скорая социальная помощь: как фонд "Родина" поддерживает тех, кому тяжело

Скорая социальная помощь: как фонд "Родина" поддерживает тех, кому тяжело - РИА Новости, 27.11.2024

Скорая социальная помощь: как фонд "Родина" поддерживает тех, кому тяжело

Быть рядом с теми, кому трудно – миссия Народного фонда "Родина". Он работает как фонд скорой социальной помощи – оперативно реагирует на запросы и протягивает... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:56

2024-11-27T16:56

2024-11-27T16:56

донецкая народная республика

белгородская область

россия

общероссийский народный фронт

общество

агентство стратегических инициатив (аси)

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Быть рядом с теми, кому трудно – миссия Народного фонда "Родина". Он работает как фонд скорой социальной помощи – оперативно реагирует на запросы и протягивает руку тем, кто больше всего нуждается в поддержке.Принимают решения здесь быстро – фонд небольшой, но мобильный. Направления работы – от помощи участникам СВО, старикам и детям-сиротам до спорта и патриотического воспитания молодежи.В преддверии Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (он пройдет с 5 по 7 декабря в столичном "Манеже") президент Народного фонда "Родина" Роман Громов рассказал РИА Новости о специфике работы благотворительной организации на новых территориях и помощи тем, кому она нужна больше остальных.Векторы помощи: социальный, военный, культурныйФонд работает с 2019 года. Сначала помогали социально незащищенным группам населения. Но с началом специальной военной операции перенаправили усилия на новые и приграничные территории. С 2022 года команда Народного фонда регулярно оказывает помощь людям, живущим в условиях постоянных обстрелов. Горловка, Авдеевка, Донецк, Мариуполь, а также небольшие деревни, поселки и пункты временного размещения – те места, куда регулярно приходит помощь от "Родины"."До сих пор вспоминаю и мурашки по коже! Возвращаться с точки раздачи гуманитарной помощи из Горловки, одного из населенных пунктов Донбасса вблизи передовой, было неспокойно. Дорога на Донецк простреливается ВСУ. Было слышно, как недалеко отработали наши "Грады", – верный признак того, что надо скорее покинуть сектор, куда может с минуты на минуту "прилететь обратка" от украинских боевиков", – поделился воспоминаниями Громов, отвечая на вопрос о риске, с которым сопряжена работа команды на прифронтовых территориях.С новыми территориями фонд работает планово: исходя из заявок, собирает большие гуманитарные грузы, до двадцати тонн, и выезжает в ДНР, ЛНР, Запорожскую область каждые полтора-два месяца."В декабре выезжаем чаще, поскольку перед Новым годом стараемся посетить и поддержать всех наших подопечных. Военным нужны генераторы, РЭБы – установки против беспилотников, УАЗы-буханки. В общем, своих не бросаем. Людям, которые лишились своих домов и живут в ПВРах (пунктах временного размещения), нужна вода, средства гигиены, бытовая химия для поддержания чистоты. Просят привезти и бытовые приборы: чайники, утюги, фены. Эти вещи есть в каждом доме. Но люди не берут их, покидая свои дома в случае опасности", – заметил собеседник агентства.Отдельное направление – это помощь детям."Говорю – нашим детям, потому что не делю детей – неважно, живут они со своими родителями, в приемной семье или в интернате. Если чего-то не хватает и нужно помочь – оперативно помогаем. Особенно это касается детей, которые потеряли родителей при обстрелах со стороны Украины и теперь живут в интернатах. Это дети войны. Мы не можем их бросить", – рассказал глава фонда "Родина".Громов утверждает, в фонде "Родина" берутся за все, что важно. Оказывают помощь малоимущим, малоподвижным, пожилым людям, и не только в горячих точках. Идут от запроса: пришел он от новых территорий – команда фонда выехала туда. Надо организовать сбор гуманитарной помощи жителям Курской области – сделают максимально быстро. По словам Громова, бывает, что заявки в первый момент удивляют, но связано это не с необычностью просьб, а с тем, что привычные бытовые условия сильно отличаются от экстремальных. Не столкнешься с этим лично – не поймешь."В Курске мы оборудовали рабочие места штаба "Добро.РФ", который помогает тем, кто лишился жилья из-за агрессии со стороны Украины. По Курской области сегодня работают более 140 пунктов временного размещения. Они разные: где-то живут пенсионеры, где-то – дети, но больше всего – семейных ПВР. Мы возили туда гуманитарные грузы, передали больше ста колясок для пожилых малоподвижных людей, бытовые приборы. И были запросы на компьютерную технику – в основном, на принтеры для печати документов. Мы удивились. Я поинтересовался, зачем они нужны. И получил четкий ответ: дети учатся, пишут рефераты – им негде их распечатать", – пояснил президент фонда "Родина". По итогам поездки было принято решение открыть представительство Народного фонда "Родина" для оперативного реагирования и взаимодействия со штабом социальной платформы "Добро.РФ" в Курской области. Кроме того, по запросу "Добро.РФ" фонд организовал в Курской области колл-центр для приема заявок населения на оказание социальной помощи. После этого "Родина" и платформа "Добро.РФ" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.Герои своего времениА вот история взаимодействия с медучреждениями началась много раньше – в 2022 году, с города Горловки в ДНР."Когда я впервые попал в этот город, у меня сформировалось четкое мнение, что в нем живут герои своего времени, герои своей земли. Мы приехали во вторую городскую больницу. Там находились военнослужащие. Но еще больше было простых жителей Горловки, которые защищали свою территорию и пострадали от каждодневных обстрелов. А врачи этой больницы самоотверженно боролись за жизнь и здоровье раненых. Знаете, эти люди были нам так благодарны – кажется, большего счастья на лицах я и не видел. И радовались они за тех, кого выхаживают", – поделился Роман.По его наблюдению, врачи всегда четко знают, что нужно пациентам. И, хотя встречи с ранеными нередко сопряжены с тяжелыми эмоциями, выполняя запрос медиков, особо остро чувствуешь свою нужность и пользу того, что делаешь, уверяет глава фонда "Родина"."Как правило, изначально мы сами проявляем инициативу. Едем в город или другой населенный пункт и договариваемся с главой о том, что хотим посетить медучреждение, где на лечении находятся участники боевых действий. Узнаем общий профиль больницы и уже понимаем, что необходимо. Это могут быть медикаменты для военных и не только, – рассказывает глава фонда. – У нас даже есть готовые медсумки, где по рекомендации врачей собрано самое важное для оказания первоочередной помощи. А когда уже лично встречаемся с медперсоналом, нам прямо говорят, что нужно. Помимо медикаментов, это коляски, костыли, палки, ходунки… Аппарат Илизарова для сращивания костей – это же расходный материал, он нужен человеку надолго".А еще медучреждениям, принимающим раненых, элементарно нужно нижнее белье, носки. Вся одежда превращается в одноразовый расходный материал в условиях постоперационных перевязок. Кроме того, после тяжелых ранений, повлекших за собой ампутацию, пациентам нужны протезы."Когда мы взаимодействовали с Лечебно-реабилитационным клиническим центром в подмосковных Химках, нас просили и об этом. Бывает, что с просьбой дофинансировать получение протеза к нам обращаются напрямую – чаще не сами бойцы, а их друзья или семьи. У них есть сертификат, но не хватает средств. И мы, конечно, участвуем в таких проектах и помогаем", – добавил Громов.Помогите нашим детям!Еще одно важное направление работы фонда – помощь детям с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством), которые находились или все еще находятся в зоне боевых действий."Об этой проблеме заговорили громко только после начала СВО. Насколько она острая, мы поняли, когда стали ездить на Донбасс с нашей гуманитарной миссией. Мы увидели, что не только дети, рожденные на территории войны, но и их родители, семьи, которые взяли на попечение детей, потерявших родных в результате военных действий –все они нуждаются в помощи. Нам говорили: "Помогите нашим детям! Поддержите нас – нам не хватает любви, заботы, внимания", – вспоминает собеседник РИА Новости.Фонд "Родина" получил поддержку от правительства ДНР. Между сторонами подписано соглашение о сотрудничестве, а недавно был одобрен проект по созданию центра психологической помощи детям и взрослым с ПТСР. Помимо этого, команда фонда "Родина" готовит к выпуску интерактивную книгу для детей, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство в результате нахождения в зоне боевых действий."По данным МИД России на 2023 год, более 130 тысяч детей прямо или косвенно страдают от преступных военных действий киевского режима. Сейчас эта цифра уже, конечно, больше. И все больше детей, теперь уже и в Курской, Белгородской областях, нуждаются в психологической помощи. А дети ДНР и ЛНР находятся в этой ситуации уже десять лет – кто-то родился и вырос в ней. Сегодня государство предпринимает большие усилия для того, чтобы решать эту проблему, свою лепту вносят и общественные организации, но комплексной поддержки пока нет. Идея книги в том, чтобы проработать травматический опыт ребенка в кругу семьи", – рассказал Громов.Книга, авторами которой выступили специалисты в области психологии, психотерапии и психиатрии медуниверситета имени Пирогова, станет практическим пособием (вплоть до дыхательных и мышечных упражнений) по преодолению ПТСР и негативных реакций на триггерные ситуации. Сейчас на сайте фонда открыт благотворительный сбор на создание этого пособия.Спорт и культурная патриотикаВ рамках соглашения с министерством молодежи, спорта и туризма ДНР фонд "Родина" поддерживает донецкие филиалы федераций художественной гимнастики и прикладного рукопашного боя России. Благотворители так же сотрудничали с футбольным клубом "Шахтер" и Академией футбола "Шахтер Донбасса". А сейчас совместно с Минспорта ДНР будут развивать секцию адаптивного футбола для детей-инвалидов – как по рождению, так и с увечьями в результате ранений."Спорт очень нужен детям, молодежи. И мы стараемся создавать условия для физического и социально-коммуникативного развития детей там, где с этим есть трудности. Закупаем инвентарь, форму, оплачиваем ремонт помещений, участие в чемпионатах. Ну а главная наша цель – через любовь к спорту прививать любовь к тому, что мы делаем. Своим примером показывать, как наша работа важна для людей", – подчеркнул Громов.Фонд организовывает региональные и межрегиональные творческие конкурсы для детей, концерты и выездные мероприятия с участием молодых исполнителей и детско-юношеских творческих коллективов."Мы называем это культурной патриотикой и хотим, чтобы дети наши знали свою историю, корни, любили свою Родину, то есть росли патриотами. В творческие конкурсы на новых территориях страны стараемся вовлекать как можно больше детей и таким образом отвлекать от тяжелых переживаний, от рутины и пустого времяпрепровождения, – уточняет Роман. – Мы пытаемся расширить горизонты их будущего, помочь им развить таланты, придать форсажа, скажем так. И про других детей не забываем – все мы участники одной команды. И имя ей – Родина".Искать деньги нелегко: социальная ответственность бизнеса и проект "Наставники"Обратиться за помощью в народный фонд "Родина" может любой – достаточно оставить заявку на сайте и на нее обязательно ответят."Нам повезло: люди, которые к нам обращаются, хорошо понимают, какую помощь мы можем оказать. В 99% случаев мы их запросы удовлетворяем. Хотя, конечно, искать деньги непросто. У нас работают соцсети, пиар-служба, есть специалист, который ищет спонсоров среди организаций. Мы ведем сбор средств на благотворительность на нашем сайте – на конкретные проекты. Да, есть физические лица, которые жертвуют и поддерживают нашу работу. Но значительную помощь все же оказывают юрлица, которые проявляют большую сознательность и для которых социальная ответственность – это составляющая корпоративной политики. Получая от наших жертвователей средства, мы обязательно отчитываемся – не только документально. Фото, видео, благодарные отзывы – это очень ценно, потому что люди видят конкретный результат своей финансовой помощи и еще больше проникаются тем, насколько это важно", - сказал Громов.Команда фонда невелика. Это координаторы по сбору информации, руководители направлений проектов, GR, PR и SMM-специалисты. При работе на местах фонд "Родина" взаимодействует с Общероссийским народным фронтом и национальной платформой "Добро.РФ", в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве плотно работает с Агентством стратегических инициатив."У этих организаций – разветвленная штабная сетка, откуда поступают запросы из регионов и в наш фонд. Кроме того, это большая волонтерская сила. Мы на своей стороне осуществляем сбор средств, закупку необходимого, доставляем груз. А дальше уже дорабатываем через волонтерское сообщество этих организаций на местах. Плюс у нас есть друзья фонда, которые, помимо материальной помощи, берут на себя доставку груза или поставляют конкретные товары, медикаменты, подарки к праздникам", – отметил президент фонда.Громов – не только руководитель благотворительной общественной организации, он еще и бизнесмен. На международном форуме #МЫВМЕСТЕ наряду с инициативами народного фонда "Родина" он представит свой личный проект "Наставники"."Имея большой коммерческий опыт и опыт работы в так называемом третьем секторе, который берет на себя решение социальных и общественных вопросов, я хочу донести до молодого поколения предпринимателей важность социальной ответственности бизнеса перед обществом. Чтобы они включали это понятие в модель корпоративного развития своих компаний. Я буду говорить, на первый взгляд, о простых вещах: почему жертвовать – это хорошо. Почему сверхзадача набить карманы – это не то, что принесет тебе радость и счастье. И что коммерческий успех сам по себе не дает того морального удовлетворения, которое может дать сопричастность к добрым делам. К помощи тем, кто в ней нуждается. К судьбам своих соотечественников и своей страны", – подытожил президент фонда "Родина".

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донецкая народная республика, белгородская область, россия, общероссийский народный фронт, общество, агентство стратегических инициатив (аси)