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Скорая социальная помощь: как фонд "Родина" поддерживает тех, кому тяжело - РИА Новости, 27.11.2024
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16:56 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/rodina-1985724673.html
Скорая социальная помощь: как фонд "Родина" поддерживает тех, кому тяжело
Скорая социальная помощь: как фонд "Родина" поддерживает тех, кому тяжело - РИА Новости, 27.11.2024
Скорая социальная помощь: как фонд "Родина" поддерживает тех, кому тяжело
Быть рядом с теми, кому трудно – миссия Народного фонда "Родина". Он работает как фонд скорой социальной помощи – оперативно реагирует на запросы и протягивает... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:56
2024-11-27T16:56
донецкая народная республика
белгородская область
россия
общероссийский народный фронт
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
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Быть рядом с теми, кому трудно – миссия Народного фонда "Родина". Он работает как фонд скорой социальной помощи – оперативно реагирует на запросы и протягивает руку тем, кто больше всего нуждается в поддержке.Принимают решения здесь быстро – фонд небольшой, но мобильный. Направления работы – от помощи участникам СВО, старикам и детям-сиротам до спорта и патриотического воспитания молодежи.В преддверии Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (он пройдет с 5 по 7 декабря в столичном "Манеже") президент Народного фонда "Родина" Роман Громов рассказал РИА Новости о специфике работы благотворительной организации на новых территориях и помощи тем, кому она нужна больше остальных.Векторы помощи: социальный, военный, культурныйФонд работает с 2019 года. Сначала помогали социально незащищенным группам населения. Но с началом специальной военной операции перенаправили усилия на новые и приграничные территории. С 2022 года команда Народного фонда регулярно оказывает помощь людям, живущим в условиях постоянных обстрелов. Горловка, Авдеевка, Донецк, Мариуполь, а также небольшие деревни, поселки и пункты временного размещения – те места, куда регулярно приходит помощь от "Родины"."До сих пор вспоминаю и мурашки по коже! Возвращаться с точки раздачи гуманитарной помощи из Горловки, одного из населенных пунктов Донбасса вблизи передовой, было неспокойно. Дорога на Донецк простреливается ВСУ. Было слышно, как недалеко отработали наши "Грады", – верный признак того, что надо скорее покинуть сектор, куда может с минуты на минуту "прилететь обратка" от украинских боевиков", – поделился воспоминаниями Громов, отвечая на вопрос о риске, с которым сопряжена работа команды на прифронтовых территориях.С новыми территориями фонд работает планово: исходя из заявок, собирает большие гуманитарные грузы, до двадцати тонн, и выезжает в ДНР, ЛНР, Запорожскую область каждые полтора-два месяца."В декабре выезжаем чаще, поскольку перед Новым годом стараемся посетить и поддержать всех наших подопечных. Военным нужны генераторы, РЭБы – установки против беспилотников, УАЗы-буханки. В общем, своих не бросаем. Людям, которые лишились своих домов и живут в ПВРах (пунктах временного размещения), нужна вода, средства гигиены, бытовая химия для поддержания чистоты. Просят привезти и бытовые приборы: чайники, утюги, фены. Эти вещи есть в каждом доме. Но люди не берут их, покидая свои дома в случае опасности", – заметил собеседник агентства.Отдельное направление – это помощь детям."Говорю – нашим детям, потому что не делю детей – неважно, живут они со своими родителями, в приемной семье или в интернате. Если чего-то не хватает и нужно помочь – оперативно помогаем. Особенно это касается детей, которые потеряли родителей при обстрелах со стороны Украины и теперь живут в интернатах. Это дети войны. Мы не можем их бросить", – рассказал глава фонда "Родина".Громов утверждает, в фонде "Родина" берутся за все, что важно. Оказывают помощь малоимущим, малоподвижным, пожилым людям, и не только в горячих точках. Идут от запроса: пришел он от новых территорий – команда фонда выехала туда. Надо организовать сбор гуманитарной помощи жителям Курской области – сделают максимально быстро. По словам Громова, бывает, что заявки в первый момент удивляют, но связано это не с необычностью просьб, а с тем, что привычные бытовые условия сильно отличаются от экстремальных. Не столкнешься с этим лично – не поймешь."В Курске мы оборудовали рабочие места штаба "Добро.РФ", который помогает тем, кто лишился жилья из-за агрессии со стороны Украины. По Курской области сегодня работают более 140 пунктов временного размещения. Они разные: где-то живут пенсионеры, где-то – дети, но больше всего – семейных ПВР. Мы возили туда гуманитарные грузы, передали больше ста колясок для пожилых малоподвижных людей, бытовые приборы. И были запросы на компьютерную технику – в основном, на принтеры для печати документов. Мы удивились. Я поинтересовался, зачем они нужны. И получил четкий ответ: дети учатся, пишут рефераты – им негде их распечатать", – пояснил президент фонда "Родина". По итогам поездки было принято решение открыть представительство Народного фонда "Родина" для оперативного реагирования и взаимодействия со штабом социальной платформы "Добро.РФ" в Курской области. Кроме того, по запросу "Добро.РФ" фонд организовал в Курской области колл-центр для приема заявок населения на оказание социальной помощи. После этого "Родина" и платформа "Добро.РФ" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.Герои своего времениА вот история взаимодействия с медучреждениями началась много раньше – в 2022 году, с города Горловки в ДНР."Когда я впервые попал в этот город, у меня сформировалось четкое мнение, что в нем живут герои своего времени, герои своей земли. Мы приехали во вторую городскую больницу. Там находились военнослужащие. Но еще больше было простых жителей Горловки, которые защищали свою территорию и пострадали от каждодневных обстрелов. А врачи этой больницы самоотверженно боролись за жизнь и здоровье раненых. Знаете, эти люди были нам так благодарны – кажется, большего счастья на лицах я и не видел. И радовались они за тех, кого выхаживают", – поделился Роман.По его наблюдению, врачи всегда четко знают, что нужно пациентам. И, хотя встречи с ранеными нередко сопряжены с тяжелыми эмоциями, выполняя запрос медиков, особо остро чувствуешь свою нужность и пользу того, что делаешь, уверяет глава фонда "Родина"."Как правило, изначально мы сами проявляем инициативу. Едем в город или другой населенный пункт и договариваемся с главой о том, что хотим посетить медучреждение, где на лечении находятся участники боевых действий. Узнаем общий профиль больницы и уже понимаем, что необходимо. Это могут быть медикаменты для военных и не только, – рассказывает глава фонда. – У нас даже есть готовые медсумки, где по рекомендации врачей собрано самое важное для оказания первоочередной помощи. А когда уже лично встречаемся с медперсоналом, нам прямо говорят, что нужно. Помимо медикаментов, это коляски, костыли, палки, ходунки… Аппарат Илизарова для сращивания костей – это же расходный материал, он нужен человеку надолго".А еще медучреждениям, принимающим раненых, элементарно нужно нижнее белье, носки. Вся одежда превращается в одноразовый расходный материал в условиях постоперационных перевязок. Кроме того, после тяжелых ранений, повлекших за собой ампутацию, пациентам нужны протезы."Когда мы взаимодействовали с Лечебно-реабилитационным клиническим центром в подмосковных Химках, нас просили и об этом. Бывает, что с просьбой дофинансировать получение протеза к нам обращаются напрямую – чаще не сами бойцы, а их друзья или семьи. У них есть сертификат, но не хватает средств. И мы, конечно, участвуем в таких проектах и помогаем", – добавил Громов.Помогите нашим детям!Еще одно важное направление работы фонда – помощь детям с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством), которые находились или все еще находятся в зоне боевых действий."Об этой проблеме заговорили громко только после начала СВО. Насколько она острая, мы поняли, когда стали ездить на Донбасс с нашей гуманитарной миссией. Мы увидели, что не только дети, рожденные на территории войны, но и их родители, семьи, которые взяли на попечение детей, потерявших родных в результате военных действий –все они нуждаются в помощи. Нам говорили: "Помогите нашим детям! Поддержите нас – нам не хватает любви, заботы, внимания", – вспоминает собеседник РИА Новости.Фонд "Родина" получил поддержку от правительства ДНР. Между сторонами подписано соглашение о сотрудничестве, а недавно был одобрен проект по созданию центра психологической помощи детям и взрослым с ПТСР. Помимо этого, команда фонда "Родина" готовит к выпуску интерактивную книгу для детей, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство в результате нахождения в зоне боевых действий."По данным МИД России на 2023 год, более 130 тысяч детей прямо или косвенно страдают от преступных военных действий киевского режима. Сейчас эта цифра уже, конечно, больше. И все больше детей, теперь уже и в Курской, Белгородской областях, нуждаются в психологической помощи. А дети ДНР и ЛНР находятся в этой ситуации уже десять лет – кто-то родился и вырос в ней. Сегодня государство предпринимает большие усилия для того, чтобы решать эту проблему, свою лепту вносят и общественные организации, но комплексной поддержки пока нет. Идея книги в том, чтобы проработать травматический опыт ребенка в кругу семьи", – рассказал Громов.Книга, авторами которой выступили специалисты в области психологии, психотерапии и психиатрии медуниверситета имени Пирогова, станет практическим пособием (вплоть до дыхательных и мышечных упражнений) по преодолению ПТСР и негативных реакций на триггерные ситуации. Сейчас на сайте фонда открыт благотворительный сбор на создание этого пособия.Спорт и культурная патриотикаВ рамках соглашения с министерством молодежи, спорта и туризма ДНР фонд "Родина" поддерживает донецкие филиалы федераций художественной гимнастики и прикладного рукопашного боя России. Благотворители так же сотрудничали с футбольным клубом "Шахтер" и Академией футбола "Шахтер Донбасса". А сейчас совместно с Минспорта ДНР будут развивать секцию адаптивного футбола для детей-инвалидов – как по рождению, так и с увечьями в результате ранений."Спорт очень нужен детям, молодежи. И мы стараемся создавать условия для физического и социально-коммуникативного развития детей там, где с этим есть трудности. Закупаем инвентарь, форму, оплачиваем ремонт помещений, участие в чемпионатах. Ну а главная наша цель – через любовь к спорту прививать любовь к тому, что мы делаем. Своим примером показывать, как наша работа важна для людей", – подчеркнул Громов.Фонд организовывает региональные и межрегиональные творческие конкурсы для детей, концерты и выездные мероприятия с участием молодых исполнителей и детско-юношеских творческих коллективов."Мы называем это культурной патриотикой и хотим, чтобы дети наши знали свою историю, корни, любили свою Родину, то есть росли патриотами. В творческие конкурсы на новых территориях страны стараемся вовлекать как можно больше детей и таким образом отвлекать от тяжелых переживаний, от рутины и пустого времяпрепровождения, – уточняет Роман. – Мы пытаемся расширить горизонты их будущего, помочь им развить таланты, придать форсажа, скажем так. И про других детей не забываем – все мы участники одной команды. И имя ей – Родина".Искать деньги нелегко: социальная ответственность бизнеса и проект "Наставники"Обратиться за помощью в народный фонд "Родина" может любой – достаточно оставить заявку на сайте и на нее обязательно ответят."Нам повезло: люди, которые к нам обращаются, хорошо понимают, какую помощь мы можем оказать. В 99% случаев мы их запросы удовлетворяем. Хотя, конечно, искать деньги непросто. У нас работают соцсети, пиар-служба, есть специалист, который ищет спонсоров среди организаций. Мы ведем сбор средств на благотворительность на нашем сайте – на конкретные проекты. Да, есть физические лица, которые жертвуют и поддерживают нашу работу. Но значительную помощь все же оказывают юрлица, которые проявляют большую сознательность и для которых социальная ответственность – это составляющая корпоративной политики. Получая от наших жертвователей средства, мы обязательно отчитываемся – не только документально. Фото, видео, благодарные отзывы – это очень ценно, потому что люди видят конкретный результат своей финансовой помощи и еще больше проникаются тем, насколько это важно", - сказал Громов.Команда фонда невелика. Это координаторы по сбору информации, руководители направлений проектов, GR, PR и SMM-специалисты. При работе на местах фонд "Родина" взаимодействует с Общероссийским народным фронтом и национальной платформой "Добро.РФ", в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве плотно работает с Агентством стратегических инициатив."У этих организаций – разветвленная штабная сетка, откуда поступают запросы из регионов и в наш фонд. Кроме того, это большая волонтерская сила. Мы на своей стороне осуществляем сбор средств, закупку необходимого, доставляем груз. А дальше уже дорабатываем через волонтерское сообщество этих организаций на местах. Плюс у нас есть друзья фонда, которые, помимо материальной помощи, берут на себя доставку груза или поставляют конкретные товары, медикаменты, подарки к праздникам", – отметил президент фонда.Громов – не только руководитель благотворительной общественной организации, он еще и бизнесмен. На международном форуме #МЫВМЕСТЕ наряду с инициативами народного фонда "Родина" он представит свой личный проект "Наставники"."Имея большой коммерческий опыт и опыт работы в так называемом третьем секторе, который берет на себя решение социальных и общественных вопросов, я хочу донести до молодого поколения предпринимателей важность социальной ответственности бизнеса перед обществом. Чтобы они включали это понятие в модель корпоративного развития своих компаний. Я буду говорить, на первый взгляд, о простых вещах: почему жертвовать – это хорошо. Почему сверхзадача набить карманы – это не то, что принесет тебе радость и счастье. И что коммерческий успех сам по себе не дает того морального удовлетворения, которое может дать сопричастность к добрым делам. К помощи тем, кто в ней нуждается. К судьбам своих соотечественников и своей страны", – подытожил президент фонда "Родина".
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донецкая народная республика, белгородская область, россия, общероссийский народный фронт, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Россия, Общероссийский народный фронт, Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Скорая социальная помощь: как фонд "Родина" поддерживает тех, кому тяжело

© Фото : Народный фонд "Родина"Гуманитарный груз Народного фонда "Родина"
Гуманитарный груз Народного фонда Родина - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Народный фонд "Родина"
Гуманитарный груз Народного фонда "Родина"
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Быть рядом с теми, кому трудно – миссия Народного фонда "Родина". Он работает как фонд скорой социальной помощи – оперативно реагирует на запросы и протягивает руку тем, кто больше всего нуждается в поддержке.
Принимают решения здесь быстро – фонд небольшой, но мобильный. Направления работы – от помощи участникам СВО, старикам и детям-сиротам до спорта и патриотического воспитания молодежи.
В преддверии Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (он пройдет с 5 по 7 декабря в столичном "Манеже") президент Народного фонда "Родина" Роман Громов рассказал РИА Новости о специфике работы благотворительной организации на новых территориях и помощи тем, кому она нужна больше остальных.
Векторы помощи: социальный, военный, культурный
Фонд работает с 2019 года. Сначала помогали социально незащищенным группам населения. Но с началом специальной военной операции перенаправили усилия на новые и приграничные территории. С 2022 года команда Народного фонда регулярно оказывает помощь людям, живущим в условиях постоянных обстрелов. Горловка, Авдеевка, Донецк, Мариуполь, а также небольшие деревни, поселки и пункты временного размещения – те места, куда регулярно приходит помощь от "Родины".
"До сих пор вспоминаю и мурашки по коже! Возвращаться с точки раздачи гуманитарной помощи из Горловки, одного из населенных пунктов Донбасса вблизи передовой, было неспокойно. Дорога на Донецк простреливается ВСУ. Было слышно, как недалеко отработали наши "Грады", – верный признак того, что надо скорее покинуть сектор, куда может с минуты на минуту "прилететь обратка" от украинских боевиков", – поделился воспоминаниями Громов, отвечая на вопрос о риске, с которым сопряжена работа команды на прифронтовых территориях.
© Фото : Народный фонд "Родина"Гуманитарный груз Народного фонда "Родина"
Гуманитарный груз Народного фонда Родина - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Народный фонд "Родина"
Гуманитарный груз Народного фонда "Родина"
С новыми территориями фонд работает планово: исходя из заявок, собирает большие гуманитарные грузы, до двадцати тонн, и выезжает в ДНР, ЛНР, Запорожскую область каждые полтора-два месяца.
"В декабре выезжаем чаще, поскольку перед Новым годом стараемся посетить и поддержать всех наших подопечных. Военным нужны генераторы, РЭБы – установки против беспилотников, УАЗы-буханки. В общем, своих не бросаем. Людям, которые лишились своих домов и живут в ПВРах (пунктах временного размещения), нужна вода, средства гигиены, бытовая химия для поддержания чистоты. Просят привезти и бытовые приборы: чайники, утюги, фены. Эти вещи есть в каждом доме. Но люди не берут их, покидая свои дома в случае опасности", – заметил собеседник агентства.
Отдельное направление – это помощь детям.
"Говорю – нашим детям, потому что не делю детей – неважно, живут они со своими родителями, в приемной семье или в интернате. Если чего-то не хватает и нужно помочь – оперативно помогаем. Особенно это касается детей, которые потеряли родителей при обстрелах со стороны Украины и теперь живут в интернатах. Это дети войны. Мы не можем их бросить", – рассказал глава фонда "Родина".
Громов утверждает, в фонде "Родина" берутся за все, что важно. Оказывают помощь малоимущим, малоподвижным, пожилым людям, и не только в горячих точках. Идут от запроса: пришел он от новых территорий – команда фонда выехала туда. Надо организовать сбор гуманитарной помощи жителям Курской области – сделают максимально быстро. По словам Громова, бывает, что заявки в первый момент удивляют, но связано это не с необычностью просьб, а с тем, что привычные бытовые условия сильно отличаются от экстремальных. Не столкнешься с этим лично – не поймешь.
© Фото : Народный фонд "Родина"Президент Народного фонда "Родина" Роман Громов
Президент Народного фонда Родина Роман Громов - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Народный фонд "Родина"
Президент Народного фонда "Родина" Роман Громов
"В Курске мы оборудовали рабочие места штаба "Добро.РФ", который помогает тем, кто лишился жилья из-за агрессии со стороны Украины. По Курской области сегодня работают более 140 пунктов временного размещения. Они разные: где-то живут пенсионеры, где-то – дети, но больше всего – семейных ПВР. Мы возили туда гуманитарные грузы, передали больше ста колясок для пожилых малоподвижных людей, бытовые приборы. И были запросы на компьютерную технику – в основном, на принтеры для печати документов. Мы удивились. Я поинтересовался, зачем они нужны. И получил четкий ответ: дети учатся, пишут рефераты – им негде их распечатать", – пояснил президент фонда "Родина". По итогам поездки было принято решение открыть представительство Народного фонда "Родина" для оперативного реагирования и взаимодействия со штабом социальной платформы "Добро.РФ" в Курской области. Кроме того, по запросу "Добро.РФ" фонд организовал в Курской области колл-центр для приема заявок населения на оказание социальной помощи. После этого "Родина" и платформа "Добро.РФ" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.
© Фото : Фото предоставлено Народным фондом "Родина"Руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев и президент совета Народного фонда “Родина”Роман Громов
Руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев и президент совета Народного фонда “Родина”Роман Громов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Фото предоставлено Народным фондом "Родина"
Руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев и президент совета Народного фонда “Родина”Роман Громов
Герои своего времени
А вот история взаимодействия с медучреждениями началась много раньше – в 2022 году, с города Горловки в ДНР.
"Когда я впервые попал в этот город, у меня сформировалось четкое мнение, что в нем живут герои своего времени, герои своей земли. Мы приехали во вторую городскую больницу. Там находились военнослужащие. Но еще больше было простых жителей Горловки, которые защищали свою территорию и пострадали от каждодневных обстрелов. А врачи этой больницы самоотверженно боролись за жизнь и здоровье раненых. Знаете, эти люди были нам так благодарны – кажется, большего счастья на лицах я и не видел. И радовались они за тех, кого выхаживают", – поделился Роман.
По его наблюдению, врачи всегда четко знают, что нужно пациентам. И, хотя встречи с ранеными нередко сопряжены с тяжелыми эмоциями, выполняя запрос медиков, особо остро чувствуешь свою нужность и пользу того, что делаешь, уверяет глава фонда "Родина".
© Фото : Народный фонд "Родина"Президент Народного фонда "Родина" Роман Громов
Президент Народного фонда Родина Роман Громов - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Народный фонд "Родина"
Президент Народного фонда "Родина" Роман Громов
"Как правило, изначально мы сами проявляем инициативу. Едем в город или другой населенный пункт и договариваемся с главой о том, что хотим посетить медучреждение, где на лечении находятся участники боевых действий. Узнаем общий профиль больницы и уже понимаем, что необходимо. Это могут быть медикаменты для военных и не только, – рассказывает глава фонда. – У нас даже есть готовые медсумки, где по рекомендации врачей собрано самое важное для оказания первоочередной помощи. А когда уже лично встречаемся с медперсоналом, нам прямо говорят, что нужно. Помимо медикаментов, это коляски, костыли, палки, ходунки… Аппарат Илизарова для сращивания костей – это же расходный материал, он нужен человеку надолго".
А еще медучреждениям, принимающим раненых, элементарно нужно нижнее белье, носки. Вся одежда превращается в одноразовый расходный материал в условиях постоперационных перевязок. Кроме того, после тяжелых ранений, повлекших за собой ампутацию, пациентам нужны протезы.
"Когда мы взаимодействовали с Лечебно-реабилитационным клиническим центром в подмосковных Химках, нас просили и об этом. Бывает, что с просьбой дофинансировать получение протеза к нам обращаются напрямую – чаще не сами бойцы, а их друзья или семьи. У них есть сертификат, но не хватает средств. И мы, конечно, участвуем в таких проектах и помогаем", – добавил Громов.
Помогите нашим детям!
Еще одно важное направление работы фонда – помощь детям с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством), которые находились или все еще находятся в зоне боевых действий.
"Об этой проблеме заговорили громко только после начала СВО. Насколько она острая, мы поняли, когда стали ездить на Донбасс с нашей гуманитарной миссией. Мы увидели, что не только дети, рожденные на территории войны, но и их родители, семьи, которые взяли на попечение детей, потерявших родных в результате военных действий –все они нуждаются в помощи. Нам говорили: "Помогите нашим детям! Поддержите нас – нам не хватает любви, заботы, внимания", – вспоминает собеседник РИА Новости.
Фонд "Родина" получил поддержку от правительства ДНР. Между сторонами подписано соглашение о сотрудничестве, а недавно был одобрен проект по созданию центра психологической помощи детям и взрослым с ПТСР. Помимо этого, команда фонда "Родина" готовит к выпуску интерактивную книгу для детей, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство в результате нахождения в зоне боевых действий.
"По данным МИД России на 2023 год, более 130 тысяч детей прямо или косвенно страдают от преступных военных действий киевского режима. Сейчас эта цифра уже, конечно, больше. И все больше детей, теперь уже и в Курской, Белгородской областях, нуждаются в психологической помощи. А дети ДНР и ЛНР находятся в этой ситуации уже десять лет – кто-то родился и вырос в ней. Сегодня государство предпринимает большие усилия для того, чтобы решать эту проблему, свою лепту вносят и общественные организации, но комплексной поддержки пока нет. Идея книги в том, чтобы проработать травматический опыт ребенка в кругу семьи", – рассказал Громов.
Книга, авторами которой выступили специалисты в области психологии, психотерапии и психиатрии медуниверситета имени Пирогова, станет практическим пособием (вплоть до дыхательных и мышечных упражнений) по преодолению ПТСР и негативных реакций на триггерные ситуации. Сейчас на сайте фонда открыт благотворительный сбор на создание этого пособия.
Спорт и культурная патриотика
В рамках соглашения с министерством молодежи, спорта и туризма ДНР фонд "Родина" поддерживает донецкие филиалы федераций художественной гимнастики и прикладного рукопашного боя России. Благотворители так же сотрудничали с футбольным клубом "Шахтер" и Академией футбола "Шахтер Донбасса". А сейчас совместно с Минспорта ДНР будут развивать секцию адаптивного футбола для детей-инвалидов – как по рождению, так и с увечьями в результате ранений.
"Спорт очень нужен детям, молодежи. И мы стараемся создавать условия для физического и социально-коммуникативного развития детей там, где с этим есть трудности. Закупаем инвентарь, форму, оплачиваем ремонт помещений, участие в чемпионатах. Ну а главная наша цель – через любовь к спорту прививать любовь к тому, что мы делаем. Своим примером показывать, как наша работа важна для людей", – подчеркнул Громов.
© Фото : Фото предоставлено Народным фондом "Родина"Дети в ДНР
Дети в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Фото предоставлено Народным фондом "Родина"
Дети в ДНР
Фонд организовывает региональные и межрегиональные творческие конкурсы для детей, концерты и выездные мероприятия с участием молодых исполнителей и детско-юношеских творческих коллективов.
"Мы называем это культурной патриотикой и хотим, чтобы дети наши знали свою историю, корни, любили свою Родину, то есть росли патриотами. В творческие конкурсы на новых территориях страны стараемся вовлекать как можно больше детей и таким образом отвлекать от тяжелых переживаний, от рутины и пустого времяпрепровождения, – уточняет Роман. – Мы пытаемся расширить горизонты их будущего, помочь им развить таланты, придать форсажа, скажем так. И про других детей не забываем – все мы участники одной команды. И имя ей – Родина".
Искать деньги нелегко: социальная ответственность бизнеса и проект "Наставники"
Обратиться за помощью в народный фонд "Родина" может любой – достаточно оставить заявку на сайте и на нее обязательно ответят.
"Нам повезло: люди, которые к нам обращаются, хорошо понимают, какую помощь мы можем оказать. В 99% случаев мы их запросы удовлетворяем. Хотя, конечно, искать деньги непросто. У нас работают соцсети, пиар-служба, есть специалист, который ищет спонсоров среди организаций. Мы ведем сбор средств на благотворительность на нашем сайте – на конкретные проекты. Да, есть физические лица, которые жертвуют и поддерживают нашу работу. Но значительную помощь все же оказывают юрлица, которые проявляют большую сознательность и для которых социальная ответственность – это составляющая корпоративной политики. Получая от наших жертвователей средства, мы обязательно отчитываемся – не только документально. Фото, видео, благодарные отзывы – это очень ценно, потому что люди видят конкретный результат своей финансовой помощи и еще больше проникаются тем, насколько это важно", - сказал Громов.
Команда фонда невелика. Это координаторы по сбору информации, руководители направлений проектов, GR, PR и SMM-специалисты. При работе на местах фонд "Родина" взаимодействует с Общероссийским народным фронтом и национальной платформой "Добро.РФ", в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве плотно работает с Агентством стратегических инициатив.
"У этих организаций – разветвленная штабная сетка, откуда поступают запросы из регионов и в наш фонд. Кроме того, это большая волонтерская сила. Мы на своей стороне осуществляем сбор средств, закупку необходимого, доставляем груз. А дальше уже дорабатываем через волонтерское сообщество этих организаций на местах. Плюс у нас есть друзья фонда, которые, помимо материальной помощи, берут на себя доставку груза или поставляют конкретные товары, медикаменты, подарки к праздникам", – отметил президент фонда.
© Фото : Фото предоставлено Народным фондом "Родина"Акция #МЫВМЕСТЕ в Курске. Благотворительная поездка ДОБРО.РФ и Народного фонда "Родина"
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© Фото : Фото предоставлено Народным фондом "Родина"
Акция #МЫВМЕСТЕ в Курске. Благотворительная поездка ДОБРО.РФ и Народного фонда "Родина"
Громов – не только руководитель благотворительной общественной организации, он еще и бизнесмен. На международном форуме #МЫВМЕСТЕ наряду с инициативами народного фонда "Родина" он представит свой личный проект "Наставники".
"Имея большой коммерческий опыт и опыт работы в так называемом третьем секторе, который берет на себя решение социальных и общественных вопросов, я хочу донести до молодого поколения предпринимателей важность социальной ответственности бизнеса перед обществом. Чтобы они включали это понятие в модель корпоративного развития своих компаний. Я буду говорить, на первый взгляд, о простых вещах: почему жертвовать – это хорошо. Почему сверхзадача набить карманы – это не то, что принесет тебе радость и счастье. И что коммерческий успех сам по себе не дает того морального удовлетворения, которое может дать сопричастность к добрым делам. К помощи тем, кто в ней нуждается. К судьбам своих соотечественников и своей страны", – подытожил президент фонда "Родина".
 
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