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Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 вывели на старт на Восточном - РИА Новости, 27.11.2024
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Наука
 
07:50 27.11.2024 (обновлено: 07:53 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/raketa-1985920193.html
Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 вывели на старт на Восточном
Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 вывели на старт на Восточном - РИА Новости, 27.11.2024
Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 вывели на старт на Восточном
Ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:50
2024-11-27T07:53
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Восточный, сообщил в среду "Роскосмос". "Сегодня утром ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" № 2 вывезли на старт", — говорится в сообщении. Ранее в госкорпорации сообщили, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Кондор-ФКА" №2 запланирован на 30 ноября в 00:50 мск. Первый такой спутник был выведен на орбиту 27 мая 2023 года тоже с Восточного. Аппараты "Кондор-ФКА" предназначены для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обзорной съёмки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Когда на орбиту будет выведен второй "Кондор-ФКА", они смогут полностью осматривать Севморпуть за 3-4 суток.
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роскосмос, космос - риа наука, спутники
Наука, Роскосмос, Космос - РИА Наука, спутники
Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 вывели на старт на Восточном

"Роскосмос" сообщил о выводе ракеты со спутником "Кондором-ФКА" на старт

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1"
Ракета-носитель Союз-2.1 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Ракета-носитель "Союз-2.1" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Восточный, сообщил в среду "Роскосмос".
"Сегодня утром ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" № 2 вывезли на старт", — говорится в сообщении.
Ранее в госкорпорации сообщили, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Кондор-ФКА" №2 запланирован на 30 ноября в 00:50 мск.
Первый такой спутник был выведен на орбиту 27 мая 2023 года тоже с Восточного. Аппараты "Кондор-ФКА" предназначены для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обзорной съёмки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков.
Когда на орбиту будет выведен второй "Кондор-ФКА", они смогут полностью осматривать Севморпуть за 3-4 суток.
Ракета космического назначения Союз-2.1а с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли Кондор-ФКА №1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА"
4 июля, 19:06
 
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