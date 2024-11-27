https://ria.ru/20241127/raketa-1985920193.html

Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 вывели на старт на Восточном

Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 вывели на старт на Восточном - РИА Новости, 27.11.2024

Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 вывели на старт на Восточном

Ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:50

2024-11-27T07:50

2024-11-27T07:53

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Восточный, сообщил в среду "Роскосмос". "Сегодня утром ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" № 2 вывезли на старт", — говорится в сообщении. Ранее в госкорпорации сообщили, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Кондор-ФКА" №2 запланирован на 30 ноября в 00:50 мск. Первый такой спутник был выведен на орбиту 27 мая 2023 года тоже с Восточного. Аппараты "Кондор-ФКА" предназначены для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обзорной съёмки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Когда на орбиту будет выведен второй "Кондор-ФКА", они смогут полностью осматривать Севморпуть за 3-4 суток.

https://ria.ru/20240704/sputnik-1957488782.html

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роскосмос, космос - риа наука, спутники