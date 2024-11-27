Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1986113262.html
Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР
Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР - РИА Новости, 27.11.2024
Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР
Установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов должны расцениваться как геноцид народов СССР, говорится в совместном... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:24
2024-11-27T22:24
нюрнберг
ссср
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
снг
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986096998_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_8e97e048e65098a49ae17794330cac7c.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов должны расцениваться как геноцид народов СССР, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано в среду на сайте Кремля. "На международных площадках, включая СНГ и ОДКБ, стороны подчеркивают, что установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241127/pobeda-1986106675.html
нюрнберг
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986096998_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb00ce7b17ec5b5260d3f682aed2aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нюрнберг, ссср, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, одкб, в мире
Нюрнберг, СССР, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, ОДКБ, В мире
Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР

Путин и Токаев призвали расценивать действия нацистов как геноцид народов СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов должны расцениваться как геноцид народов СССР, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано в среду на сайте Кремля.
«
"На международных площадках, включая СНГ и ОДКБ, стороны подчеркивают, что установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - говорится в заявлении.
Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Россия и Казахстан сохранят память о борьбе с нацизмом, пообещал Путин
Вчера, 21:18
 
НюрнбергСССРРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевСНГОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала