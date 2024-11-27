Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР
Путин и Токаев призвали расценивать действия нацистов как геноцид народов СССР
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов должны расцениваться как геноцид народов СССР, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано в среду на сайте Кремля.
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"На международных площадках, включая СНГ и ОДКБ, стороны подчеркивают, что установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - говорится в заявлении.