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Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР

Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР - РИА Новости, 27.11.2024

Путин и Токаев назвали действия нацистов геноцидом народов СССР

Установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов должны расцениваться как геноцид народов СССР, говорится в совместном... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:24

2024-11-27T22:24

2024-11-27T22:24

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов должны расцениваться как геноцид народов СССР, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано в среду на сайте Кремля. "На международных площадках, включая СНГ и ОДКБ, стороны подчеркивают, что установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - говорится в заявлении.

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Наталья Макарова

нюрнберг, ссср, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, одкб, в мире