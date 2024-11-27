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Путин оценил сотрудничество с Казахстаном по проекту "Байтерек" - РИА Новости, 27.11.2024
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22:09 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1986111517.html
Путин оценил сотрудничество с Казахстаном по проекту "Байтерек"
Путин оценил сотрудничество с Казахстаном по проекту "Байтерек" - РИА Новости, 27.11.2024
Путин оценил сотрудничество с Казахстаном по проекту "Байтерек"
Москва рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:09
2024-11-27T22:09
космос - риа наука
москва
россия
байконур (город)
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. "Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый пуск с "Байтерека" состоится, как и запланировано, уже в будущем (2025 - ред.) году", - сказал Путин.
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космос - риа наука, москва, россия, байконур (город), владимир путин
Космос - РИА Наука, Москва, Россия, Байконур (город), Владимир Путин
Путин оценил сотрудничество с Казахстаном по проекту "Байтерек"

Путин рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 г

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый пуск с "Байтерека" состоится, как и запланировано, уже в будущем (2025 - ред.) году", - сказал Путин.
Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Космос - РИА НаукаМоскваРоссияБайконур (город)Владимир Путин
 
 
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