https://ria.ru/20241127/putin-1986111517.html

Путин оценил сотрудничество с Казахстаном по проекту "Байтерек"

Путин оценил сотрудничество с Казахстаном по проекту "Байтерек" - РИА Новости, 27.11.2024

Путин оценил сотрудничество с Казахстаном по проекту "Байтерек"

Москва рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:09

2024-11-27T22:09

2024-11-27T22:09

космос - риа наука

москва

россия

байконур (город)

владимир путин

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. "Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый пуск с "Байтерека" состоится, как и запланировано, уже в будущем (2025 - ред.) году", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

москва

россия

байконур (город)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

космос - риа наука, москва, россия, байконур (город), владимир путин