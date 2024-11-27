https://ria.ru/20241127/putin-1986109114.html

Россия и Казахстан заинтересованы в расширении перевозок, заявил Путин

Россия и Казахстан заинтересованы в расширении перевозок, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024

Россия и Казахстан заинтересованы в расширении перевозок, заявил Путин

Россия и Казахстан проявляют интерес к наращиванию перевозок железнодорожным и воздушным транспортом, заявил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:39

2024-11-27T21:39

2024-11-27T21:39

россия

казахстан

индия

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан проявляют интерес к наращиванию перевозок железнодорожным и воздушным транспортом, заявил в среду президент России Владимир Путин. "В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия в транспортно-логистической сфере. С обеих сторон имеется интерес к дальнейшему расширению встречных перевозок железнодорожным и воздушным транспортом. Хорошие перспективы для этого открываются в связи с развитием международного коридора "Север-Юг" от России и до Индии, восточный участок которого пересекает Казахстан", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне прошли в среду, в том числе с участием делегаций двух стран.

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

россия

казахстан

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, индия, владимир путин, касым-жомарт токаев