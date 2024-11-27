Россия и Казахстан заинтересованы в расширении перевозок, заявил Путин
Путин заявил об интересе России и Казахстана к расширению транспортных перевозок
© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан проявляют интерес к наращиванию перевозок железнодорожным и воздушным транспортом, заявил в среду президент России Владимир Путин.
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"В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия в транспортно-логистической сфере. С обеих сторон имеется интерес к дальнейшему расширению встречных перевозок железнодорожным и воздушным транспортом. Хорошие перспективы для этого открываются в связи с развитием международного коридора "Север-Юг" от России и до Индии, восточный участок которого пересекает Казахстан", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне прошли в среду, в том числе с участием делегаций двух стран.