Путин и Токаев оценили результаты мер поддержки торговли
Путин и Токаев отметили эффективность правительственных мер поддержки торговли
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили эффективность правительственных мер по поддержке торговли, которые дают результат вопреки негативным мировым трендам.
Совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны высказываются за интенсификацию торгово-экономических связей России и Казахстана, расширение промышленной кооперации в перспективных отраслях производства. Отмечают, что достижение вопреки негативным глобальным трендам высоких показателей взаимного товарооборота подтверждает эффективность принимаемых на уровне правительств мер и решений", - говорится в заявлении.
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