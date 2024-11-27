https://ria.ru/20241127/putin-1986078681.html

На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин

На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024

На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отметил представительность российской делегации в Казахстане - "полправительства приехало". РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:06

2024-11-27T19:06

2024-11-27T19:09

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил представительность российской делегации в Казахстане - "полправительства приехало". Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с двухдневных государственным визитом. Он посещает республику по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Переговоры на высшем уровне проходят в резиденции "Акорда". "Мы всем вам - я сейчас говорю и от имени российской делегации, видите, у нас здесь полправительства Российской Федерации сегодня в Казахстан приехало, - мы вам благодарны за ту атмосферу, которая создана для нашей совместной работы", - обратился Путин к казахстанским коллегам во время переговоров в расширенном формате.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев