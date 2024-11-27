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На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
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19:06 27.11.2024 (обновлено: 19:09 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1986078681.html
На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин
На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил представительность российской делегации в Казахстане - "полправительства приехало". РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:06
2024-11-27T19:09
в мире
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил представительность российской делегации в Казахстане - "полправительства приехало". Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с двухдневных государственным визитом. Он посещает республику по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Переговоры на высшем уровне проходят в резиденции "Акорда". "Мы всем вам - я сейчас говорю и от имени российской делегации, видите, у нас здесь полправительства Российской Федерации сегодня в Казахстан приехало, - мы вам благодарны за ту атмосферу, которая создана для нашей совместной работы", - обратился Путин к казахстанским коллегам во время переговоров в расширенном формате.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин

Путин отметил широкое представительность российской делегации в Казахстане

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил представительность российской делегации в Казахстане - "полправительства приехало".
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с двухдневных государственным визитом. Он посещает республику по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Переговоры на высшем уровне проходят в резиденции "Акорда".
«
"Мы всем вам - я сейчас говорю и от имени российской делегации, видите, у нас здесь полправительства Российской Федерации сегодня в Казахстан приехало, - мы вам благодарны за ту атмосферу, которая создана для нашей совместной работы", - обратился Путин к казахстанским коллегам во время переговоров в расширенном формате.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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В миреКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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