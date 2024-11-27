На переговоры в Астану приехала половина правительства России, заявил Путин
Путин отметил широкое представительность российской делегации в Казахстане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил представительность российской делегации в Казахстане - "полправительства приехало".
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с двухдневных государственным визитом. Он посещает республику по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Переговоры на высшем уровне проходят в резиденции "Акорда".
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"Мы всем вам - я сейчас говорю и от имени российской делегации, видите, у нас здесь полправительства Российской Федерации сегодня в Казахстан приехало, - мы вам благодарны за ту атмосферу, которая создана для нашей совместной работы", - обратился Путин к казахстанским коллегам во время переговоров в расширенном формате.
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