https://ria.ru/20241127/putin-1985906056.html

"Как соловей". В США телеведущего поставили на место после слов о Путине

"Как соловей". В США телеведущего поставили на место после слов о Путине - РИА Новости, 27.11.2024

"Как соловей". В США телеведущего поставили на место после слов о Путине

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-канала Judging Freedom посоветовал медиаведущему и кандидату на должность... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:40

2024-11-27T02:40

2024-11-27T04:48

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-канала Judging Freedom посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои красноречивые речи с реальностью после нелестных слов о российском лидере Владимире Путине.Макгрегора спросили, вправе ли Горка говорить за избранного президента США Дональда Трампа и озвучивать якобы его мысли, непристойно отзываясь о российском лидере и оскорбляя его, ведь многие зрители могли всерьез поверить, будто Трамп будет разговаривать с Путиным так, как изобразил Горка, описывая ситуацию, при которой новый глава Белого дома легко добьется соглашения между Россией и Украиной. По словам телеведущего, Трамп заставит Путина пойти на переговоры, заявив, "либо переговоры будут сейчас, либо помощь, которую мы до сих пор оказывали Украине, будет выглядеть как пустяк"."Да он просто путает свой красноречивый соловьиный голос с реальностью", — ответил Макгрегор.По словам полковника в отставке, в США стало модным переходить на личности и непристойно отзываться о Путине и России, что является "контрпродуктивным поведением и используется только для самоутверждения", и в реальной жизни ни к чему хорошему не приводит."Большая часть сената живет, по крайней мере часть времени, если не всё время, на острове Эпштейна, поэтому воспринимать их всерьез, когда дело доходит до моральных устоев, очень сложно", — добавил он.Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп 7 ноября якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Позже в Кремле ответили, что эта информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации газетной уткой.Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241127/putin-1985901313.html

https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985700548.html

https://ria.ru/20241125/trump-1985511862.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, украина