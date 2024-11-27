https://ria.ru/20241127/putin-1985901313.html

В Турции посмеялись над реакцией НАТО на "пощечину" от Путина

В Турции посмеялись над реакцией НАТО на "пощечину" от Путина - РИА Новости, 27.11.2024

В Турции посмеялись над реакцией НАТО на "пощечину" от Путина

Реакция Запада на испытания новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" вызывает вопросы и сомнения по поводу готовности Запада к прямому конфликту с РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:55

2024-11-27T01:55

2024-11-27T01:55

специальная военная операция на украине

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нато

ракета "орешник"

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реакция Запада на испытания новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" вызывает вопросы и сомнения по поводу готовности Запада к прямому конфликту с Россией, пишет журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Куадзба."В то время как испытания ракет даже без ядерных боеголовок заставляют НАТО нервничать, можно ли рассчитывать на то, что альянс будет соблюдать план нападения на Россию (Operation Deutschland, план, согласно которому Германия станет логистическим хабом для переброски сил НАТО на восток Европы в случае войны с РФ. — Прим.ред.)" — указывается в статье.По мнению журналиста, испытание "Орешника" стали последним предупреждением президента России Владимира Путина для западных стран. Москва показала, что готова принять меры для обеспечения безопасности, если Запад не прекратит ей угрожать. При этом, как подчеркнул Куадзба, ядерный арсенал России способен уничтожить всех членов НАТО."Западные страны, несомненно, тщательно подумают над этим сигналом. Запад, атакующий российские территории через киевский режим, еще никогда в жизни не получал такой сильной пощечины", — заключил журналист.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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