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В Турции посмеялись над реакцией НАТО на "пощечину" от Путина - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:55 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985901313.html
В Турции посмеялись над реакцией НАТО на "пощечину" от Путина
В Турции посмеялись над реакцией НАТО на "пощечину" от Путина - РИА Новости, 27.11.2024
В Турции посмеялись над реакцией НАТО на "пощечину" от Путина
Реакция Запада на испытания новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" вызывает вопросы и сомнения по поводу готовности Запада к прямому конфликту с РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:55
2024-11-27T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
нато
ракета "орешник"
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реакция Запада на испытания новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" вызывает вопросы и сомнения по поводу готовности Запада к прямому конфликту с Россией, пишет журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Куадзба."В то время как испытания ракет даже без ядерных боеголовок заставляют НАТО нервничать, можно ли рассчитывать на то, что альянс будет соблюдать план нападения на Россию (Operation Deutschland, план, согласно которому Германия станет логистическим хабом для переброски сил НАТО на восток Европы в случае войны с РФ. — Прим.ред.)" — указывается в статье.По мнению журналиста, испытание "Орешника" стали последним предупреждением президента России Владимира Путина для западных стран. Москва показала, что готова принять меры для обеспечения безопасности, если Запад не прекратит ей угрожать. При этом, как подчеркнул Куадзба, ядерный арсенал России способен уничтожить всех членов НАТО."Западные страны, несомненно, тщательно подумают над этим сигналом. Запад, атакующий российские территории через киевский режим, еще никогда в жизни не получал такой сильной пощечины", — заключил журналист.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241126/zapad-1985758326.html
https://ria.ru/20241126/raketa-1985091076.html
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, НАТО, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Турции посмеялись над реакцией НАТО на "пощечину" от Путина

DikGAZETE: НАТО боится даже простых неядерных испытаний ракет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реакция Запада на испытания новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" вызывает вопросы и сомнения по поводу готовности Запада к прямому конфликту с Россией, пишет журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Куадзба.
"В то время как испытания ракет даже без ядерных боеголовок заставляют НАТО нервничать, можно ли рассчитывать на то, что альянс будет соблюдать план нападения на Россию (Operation Deutschland, план, согласно которому Германия станет логистическим хабом для переброски сил НАТО на восток Европы в случае войны с РФ. — Прим.ред.)" — указывается в статье.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Запад услышал тезисы Путина после испытаний "Орешника", заявили в Кремле
Вчера, 12:23
По мнению журналиста, испытание "Орешника" стали последним предупреждением президента России Владимира Путина для западных стран. Москва показала, что готова принять меры для обеспечения безопасности, если Запад не прекратит ей угрожать. При этом, как подчеркнул Куадзба, ядерный арсенал России способен уничтожить всех членов НАТО.
"Западные страны, несомненно, тщательно подумают над этим сигналом. Запад, атакующий российские территории через киевский режим, еще никогда в жизни не получал такой сильной пощечины", — заключил журналист.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинНАТОРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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