https://ria.ru/20241127/putin-1985898951.html

Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане

Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024

Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане

Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:47

2024-11-27T00:47

2024-11-27T00:47

россия

казахстан

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240416/yazyk-1940456656.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, владимир путин, в мире