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Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024
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00:47 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985898951.html
Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане
Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024
Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане
Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:47
2024-11-27T00:47
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения", - говорится в статье.
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россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане

Путин: Россия признательна Казахстану за бережное отношение к русскому языку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля.
"И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения", - говорится в статье.
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