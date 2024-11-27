https://ria.ru/20241127/putin-1985898951.html
Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане
Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024
Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане
Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:47
2024-11-27T00:47
2024-11-27T00:47
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240416/yazyk-1940456656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о бережном отношении к русскому языку в Казахстане
Путин: Россия признательна Казахстану за бережное отношение к русскому языку