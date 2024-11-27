https://ria.ru/20241127/putin-1985897545.html

Путин рассказал о сотрудничестве с президентом Казахстана

Путин рассказал о сотрудничестве с президентом Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин рассказал о сотрудничестве с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин сообщил, что они с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым всегда ориентированы на создание благоприятных условий для... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:34

2024-11-27T00:34

2024-11-27T00:34

россия

казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым всегда ориентированы на создание благоприятных условий для сотрудничества Москвы и Астаны. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "О высоком уровне межгосударственных связей свидетельствуют сложившиеся у нас с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым за годы совместной работы тесные и добрые личные отношения. Регулярно созваниваемся и встречаемся в различных форматах", - отметил он. Российский лидер подчеркнул, что он и Токаев постоянно "сверяют часы" как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня, а также намечают планы на перспективу. "Главное – мы с президентом Токаевым всегда ориентированы на конкретный результат и стремимся делать всё возможное, чтобы обеспечивать максимально благоприятные условия для дальнейшего уверенного развития российско-казахстанского сотрудничества, для процветания наших стран, повышения качества жизни граждан", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев