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Путин рассказал о сотрудничестве с президентом Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
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00:34 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985897545.html
Путин рассказал о сотрудничестве с президентом Казахстана
Путин рассказал о сотрудничестве с президентом Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин сообщил, что они с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым всегда ориентированы на создание благоприятных условий для... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:34
2024-11-27T00:34
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым всегда ориентированы на создание благоприятных условий для сотрудничества Москвы и Астаны. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "О высоком уровне межгосударственных связей свидетельствуют сложившиеся у нас с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым за годы совместной работы тесные и добрые личные отношения. Регулярно созваниваемся и встречаемся в различных форматах", - отметил он. Российский лидер подчеркнул, что он и Токаев постоянно "сверяют часы" как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня, а также намечают планы на перспективу. "Главное – мы с президентом Токаевым всегда ориентированы на конкретный результат и стремимся делать всё возможное, чтобы обеспечивать максимально благоприятные условия для дальнейшего уверенного развития российско-казахстанского сотрудничества, для процветания наших стран, повышения качества жизни граждан", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о сотрудничестве с президентом Казахстана

Лидеры России и Казахстана добиваются благоприятных условий сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым всегда ориентированы на создание благоприятных условий для сотрудничества Москвы и Астаны. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля.
"О высоком уровне межгосударственных связей свидетельствуют сложившиеся у нас с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым за годы совместной работы тесные и добрые личные отношения. Регулярно созваниваемся и встречаемся в различных форматах", - отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана
00:17
Российский лидер подчеркнул, что он и Токаев постоянно "сверяют часы" как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня, а также намечают планы на перспективу.
"Главное – мы с президентом Токаевым всегда ориентированы на конкретный результат и стремимся делать всё возможное, чтобы обеспечивать максимально благоприятные условия для дальнейшего уверенного развития российско-казахстанского сотрудничества, для процветания наших стран, повышения качества жизни граждан", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Межгосударственные отношения России и Казахстана
00:21
 
РоссияКазахстанМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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