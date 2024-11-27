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Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
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00:29 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985897095.html
Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин
Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Казахстан должны делать всё, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:29
2024-11-27T00:29
россия
казахстан
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Казахстан должны делать всё, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в борьбе против нацизма. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Это особенно значимо сейчас, когда идёт формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития", - подчеркнул российский лидер.
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россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин

Путин: Россия и Казахстан должны помнить, как отстояли мир в борьбе с нацизмом

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Казахстан должны делать всё, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в борьбе против нацизма. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля.
"Мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Это особенно значимо сейчас, когда идёт формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития", - подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзничества
18 мая, 15:19
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинВ мире
 
 
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