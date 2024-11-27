https://ria.ru/20241127/putin-1985897095.html

Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин

Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024

Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Казахстан должны делать всё, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:29

2024-11-27T00:29

2024-11-27T00:29

россия

казахстан

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Казахстан должны делать всё, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в борьбе против нацизма. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Это особенно значимо сейчас, когда идёт формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития", - подчеркнул российский лидер.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, владимир путин, в мире