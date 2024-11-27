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Пушилин рассказал о численности населения в Макеевке
Пушилин рассказал о численности населения в Макеевке - РИА Новости, 27.11.2024
Пушилин рассказал о численности населения в Макеевке
Численность населения в Макеевке - городе-спутнике Донецка - в настоящее время уже больше, чем до 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, сообщил глава... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:19
2024-11-27T11:19
2024-11-27T11:19
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Численность населения в Макеевке - городе-спутнике Донецка - в настоящее время уже больше, чем до 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Макеевка требует особого внимания в части восстановления инфраструктуры. "Людей там тоже уже подприбавилось. По некоторым параметрам, сейчас в Макеевке в силу разных обстоятельств людей больше, чем до 2014 года", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Он отметил, что в городе активно ведется ремонт дорог. В целом, по словам Пушилина, ввиду досрочного выполнения программы по ремонту и строительству дорог, у региона появилась возможность получить дополнительно 1,8 миллиарда рублей на эти цели.
https://ria.ru/20241122/pushilin-1985293187.html
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макеевка, донецк, донбасс, денис пушилин, общество
Макеевка, Донецк, Донбасс, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал о численности населения в Макеевке
Глава ДНР Пушилин: численность населения в Макеевке больше, чем до 2014 года