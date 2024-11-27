"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине
Полковник ВС США Уилкерсон посмеялся над планом отправить войска НАТО на Украину
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВолонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Заявления лидеров стран НАТО о вводе войск на Украину вызывают только смех, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся. Вы безумные люди, и вам нужно проснуться, потому что вы проиграли на Украине и из-за этого поражения ставите мир под угрозу", — констатировал он.
Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, сообщило в понедельник издание Monde. По его сообщению, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.