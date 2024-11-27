Рейтинг@Mail.ru
"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/prigovor-1986105616.html
"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине
"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 27.11.2024
"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине
Заявления лидеров стран НАТО о вводе войск на Украину вызывают только смех, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:07
2024-11-27T21:07
специальная военная операция на украине
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
украина
сша
россия
эммануэль макрон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937390891_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_554e48e53aa0cdb9cbd1e5dd6ad1875c.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Заявления лидеров стран НАТО о вводе войск на Украину вызывают только смех, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся. Вы безумные люди, и вам нужно проснуться, потому что вы проиграли на Украине и из-за этого поражения ставите мир под угрозу", — констатировал он.По словам Уилкерсона, США "двуличны и лживы", и если они продолжат избегать серьезных разговоров с Россией, которых не было последние семь лет, то у Москвы не будет другого выбора, кроме как преподать им урок.Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, сообщило в понедельник издание Monde. По его сообщению, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241127/zuby-1986095318.html
https://ria.ru/20241127/ukraina-1986028251.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937390891_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_fc90b41f870789635e3c7e4fe3cacecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
первый запуск ракеты "орешник", в мире, украина, сша, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, нато
Специальная военная операция на Украине, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Украина, США, Россия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО
"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине

Полковник ВС США Уилкерсон посмеялся над планом отправить войска НАТО на Украину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВолонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Заявления лидеров стран НАТО о вводе войск на Украину вызывают только смех, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся. Вы безумные люди, и вам нужно проснуться, потому что вы проиграли на Украине и из-за этого поражения ставите мир под угрозу", — констатировал он.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Запуск "Орешника" позволил России "показать зубы", пишут СМИ
Вчера, 19:58
По словам Уилкерсона, США "двуличны и лживы", и если они продолжат избегать серьезных разговоров с Россией, которых не было последние семь лет, то у Москвы не будет другого выбора, кроме как преподать им урок.
Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, сообщило в понедельник издание Monde. По его сообщению, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины
Вчера, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПервый запуск ракеты "Орешник"В миреУкраинаСШАРоссияЭммануэль МакронДональд ТрампКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала