https://ria.ru/20241127/prigovor-1986105616.html

"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине

"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 27.11.2024

"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине

Заявления лидеров стран НАТО о вводе войск на Украину вызывают только смех, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:07

2024-11-27T21:07

2024-11-27T21:07

специальная военная операция на украине

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

украина

сша

россия

эммануэль макрон

дональд трамп

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Заявления лидеров стран НАТО о вводе войск на Украину вызывают только смех, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся. Вы безумные люди, и вам нужно проснуться, потому что вы проиграли на Украине и из-за этого поражения ставите мир под угрозу", — констатировал он.По словам Уилкерсона, США "двуличны и лживы", и если они продолжат избегать серьезных разговоров с Россией, которых не было последние семь лет, то у Москвы не будет другого выбора, кроме как преподать им урок.Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, сообщило в понедельник издание Monde. По его сообщению, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/zuby-1986095318.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986028251.html

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первый запуск ракеты "орешник", в мире, украина, сша, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, нато