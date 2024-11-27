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Новые пошлины Трампа угрожают глобальной торговой системе, сообщает WSJ
Новые пошлины Трампа угрожают глобальной торговой системе, сообщает WSJ - РИА Новости, 27.11.2024
Новые пошлины Трампа угрожают глобальной торговой системе, сообщает WSJ
Новые пошлины, предложенные победившим в президентских выборах в США Дональдом Трампом, угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:25
2024-11-27T15:25
2024-11-27T15:25
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Новые пошлины, предложенные победившим в президентских выборах в США Дональдом Трампом, угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, пишет газета Wall Street Journal. Ранее Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики и 10-процентных на импорт из Китая. В своем заявлении в Truth Social он подчеркнул, что эти меры будут действовать до тех пор, пока не будут остановлены нелегальная миграция и поставки наркотиков, особенно фентанила. "Проблема в том, что такая стратегия не обходится без издержек и может привести к разрушительным последствиям. Начнем с автомобильной промышленности США... Компоненты автомобилей и сырье многократно пересекают границы Северной Америки во время сборки. Пошлины в размере 25% на каждое пересечение границы повысит цены и приведет к потере рабочих мест в США. Кроме того, существует риск ответных мер", - говорится в материале WSJ. Газета также подчеркивает, что введение этих пошлин может нарушить торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), подписанное самим Трампом в первый срок. Это соглашение, которое Трамп ранее называл "лучшей сделкой в истории США", может быть разрушено, что подорвет доверие к США как к надежному торговому партнеру. "Есть вероятность, что Трамп рассматривает пошлины не просто как инструмент для ситуативных переговоров, но и как рычаг для перестройки всей глобальной торговой системы", — добавляется в материале. WSJ указывает, что подобная политика может оказаться недальновидной, особенно если США рассчитывают на поддержку союзников в противостоянии с Китаем. Введение пошлин для союзников рискует усилить изоляцию США на мировой арене и открыть новые возможности для Китая укрепить свои позиции на международных рынках.
https://ria.ru/20241107/dollar-1982331501.html
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сша, китай, мексика, дональд трамп, торговая война, экономика, в мире
США, Китай, Мексика, Дональд Трамп, торговая война, Экономика, В мире
Новые пошлины Трампа угрожают глобальной торговой системе, сообщает WSJ
WSJ: новые импортные пошлины Трампа грозят подорвать глобальную торговую систему
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Новые пошлины, предложенные победившим в президентских выборах в США Дональдом Трампом, угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее Трамп
объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады
и Мексики
и 10-процентных на импорт из Китая
. В своем заявлении в Truth Social он подчеркнул, что эти меры будут действовать до тех пор, пока не будут остановлены нелегальная миграция и поставки наркотиков, особенно фентанила.
"Проблема в том, что такая стратегия не обходится без издержек и может привести к разрушительным последствиям. Начнем с автомобильной промышленности США
... Компоненты автомобилей и сырье многократно пересекают границы Северной Америки
во время сборки. Пошлины в размере 25% на каждое пересечение границы повысит цены и приведет к потере рабочих мест в США. Кроме того, существует риск ответных мер", - говорится в материале WSJ.
Газета также подчеркивает, что введение этих пошлин может нарушить торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), подписанное самим Трампом в первый срок. Это соглашение, которое Трамп ранее называл "лучшей сделкой в истории США", может быть разрушено, что подорвет доверие к США как к надежному торговому партнеру.
"Есть вероятность, что Трамп рассматривает пошлины не просто как инструмент для ситуативных переговоров, но и как рычаг для перестройки всей глобальной торговой системы", — добавляется в материале.
WSJ указывает, что подобная политика может оказаться недальновидной, особенно если США рассчитывают на поддержку союзников в противостоянии с Китаем. Введение пошлин для союзников рискует усилить изоляцию США на мировой арене и открыть новые возможности для Китая укрепить свои позиции на международных рынках.